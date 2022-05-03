Мишель уверен, что ЕС введет санкции против российской нефти

Об этом сообщает ЕН .



Об этом он заявил на открытии терминала сжиженного газа в Греции.



Мишель подчеркнул, что ЕС остановит зависимость от российских энергоресурсов и СПГ-терминалы являются инвестицией в это будущее, чтобы Россия не могла оказывать давление из-за газа.

"Наша цель – сломать военную машину Путина. И я убежден, что Совет (ЕС) введет новые санкции против России, в частности, против нефтяного сектора", - заявил президент Евросовета.

Он добавил, что украинцы защищают европейские ценности и демократические принципы.