Мишель уверен, что ЕС введет санкции против российской нефти
Президент Европейского совета Шарль Мишель убежден, что Евросоюз введет санкции против нефтяной отрасли России
Об этом сообщает ЕН .
Об этом он заявил на открытии терминала сжиженного газа в Греции.
Мишель подчеркнул, что ЕС остановит зависимость от российских энергоресурсов и СПГ-терминалы являются инвестицией в это будущее, чтобы Россия не могла оказывать давление из-за газа.
"Наша цель – сломать военную машину Путина. И я убежден, что Совет (ЕС) введет новые санкции против России, в частности, против нефтяного сектора", - заявил президент Евросовета.
Он добавил, что украинцы защищают европейские ценности и демократические принципы.
- В греческом Александруполисе началось строительство плавучего терминала сжиженного природного газа (СПГ), который должен помочь странам Европы стать менее зависимыми от российского голубого топлива.
- Словакия будет настаивать на освобождении от эмбарго на закупку российской нефти из-за полной зависимости.
- Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не может отказаться от российских нефти и газа и будет голосовать против введения эмбарго.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.16
Покупка 31.16Продажа 32.02
-
EUR
Покупка 32.73Продажа 33.71
- Актуальное
- Важное