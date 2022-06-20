Об этом говорится в приглашении Мишеля лидерам ЕС, передает Интерфакс-Украина .

"Пора признать, что будущее Украины, Молдовы и Грузии – в ЕС. Я приглашаю вас предоставить статус кандидата Украине и Молдове. Параллельно мы продолжим оказывать Украине мощную гуманитарную, военную, экономическую и финансовую поддержку", - сказано в письме.

Мишель констатировал, что с приходом войны в Европу лидеры совершили "беспрецедентные действия".

"Теперь нам нужно предпринять дальнейшие шаги для укрепления безопасности и стабильности на нашем континенте. Это будет главной темой нашего заседания Европейского Совета 23-24 июня", - очертил повестку дня президента Евросовета.

Он также отметил важность Западных Балкан.

"Поэтому мы должны активизировать процесс расширения и способствовать интеграции наших западнобалканских партнеров. Мы встретимся с ними перед официальным Европейским советом", - сообщил Мишель.

Мишель отметил, что последствия войны ощущаются далеко за пределами Европы.

"Россия превратила в оружие поставки продовольствия, крадет зерно, блокирует порты и превращает украинские сельхозугодья в поля битв. Это касается многих стран, особенно в Африке, создавая риск голода, политической и социальной нестабильности. Мы обсудим дальнейшие меры по решению этих вопросов, чтобы помочь Украине экспортировать свое зерно", - подытожил президент Евросовета.

Европейская комиссия 17 июня рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен отметила, что на пути к членству в ЕС Украине необходимо предпринять определенные шаги в сфере верховенства права и антикоррупции.

23-24 июня состоится саммит лидеров ЕС, который должен принять решение: давать Украине статус кандидата на вступление в ЕС или нет. Канцлер Германии Олаф Шольц оптимистично настроен относительно способности 27 стран ЕС согласовать позицию по предоставлению Украине статуса.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина сообщила, что все страны Евросоюза согласились по поводу предоставления статуса кандидата в ЕС для Украины.