Мишель о поддержке Украины: "Следующие недели будут решающими, нам нужно оставаться сплоченными"

Об этом он сказал на пресс-конференции, которую транслировал телеканал "Еспресо".

"27 стран-членов ЕС поняли, что сейчас начинается новая страница в истории Европейского континента. Сплоченность и единство являются нашим преимуществом. Это помогло быстро оказать украинскому народу поддержку, чтобы обеспечить будущее Украины. Для того чтобы отстаивать право на жизнь и европейские ценности. Следующие недели будут решающими, нам нужно оставаться сплоченными", - подчеркнул Мишель.

По его словам, в ближайшее время нужно работать по трем направлениям.

"Во-первых, это военное направление. Украина должна получить максимальное количество оружия, системы ПВО, танки и другую военную технику. Во-вторых, нужно продвигать формулу мира. Устав и международное право должны соблюдаться, без компромиссов. В-третьих, Украина сделала выбор - это выбор украинского народа. Это выбор в пользу свободы, демократии и ЕС. Украина подала заявку, чтобы стать страной-кандидатом в ЕС. Еврокомиссия будет и дальше мониторить продвижение Украины на этом пути", - добавил Мишель.