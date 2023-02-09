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Мишель о поддержке Украины: "Следующие недели будут решающими, нам нужно оставаться сплоченными"

9 февраля, 2023 четверг
16:19
война с Россией

Глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что начинается новая страница в истории Европейского континента

Об этом он сказал на пресс-конференции, которую транслировал телеканал "Еспресо".

"27 стран-членов ЕС поняли, что сейчас начинается новая страница в истории Европейского континента. Сплоченность и единство являются нашим преимуществом. Это помогло быстро оказать украинскому народу поддержку, чтобы обеспечить будущее Украины. Для того чтобы отстаивать право на жизнь и европейские ценности. Следующие недели будут решающими, нам нужно оставаться сплоченными", - подчеркнул Мишель.

По его словам, в ближайшее время нужно работать по трем направлениям.

"Во-первых, это военное направление. Украина должна получить максимальное количество оружия, системы ПВО, танки и другую военную технику. Во-вторых, нужно продвигать формулу мира. Устав и международное право должны соблюдаться, без компромиссов. В-третьих, Украина сделала выбор - это выбор украинского народа. Это выбор в пользу свободы, демократии и ЕС. Украина подала заявку, чтобы стать страной-кандидатом в ЕС. Еврокомиссия будет и дальше мониторить продвижение Украины на этом пути", - добавил Мишель.

  • Напомним, Зеленский 8 февраля прибыл в Великобританию для встречи с премьер-министром Риши Сунаком и королем Чарльзом III. Также он выступил в британском парламенте, где призвал к созданию коалиции самолетов и заявил, что это – "крылья для свободы".
  • Зеленский посетил британскую военную базу, где готовятся украинские воины.
  • Зеленский во время визита в Великобританию совместно с Сунаком подписал "Лондонскую декларацию", в которой говорится о военной помощи, санкциях и восстановлении Украины.
  • Президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц лично заверили президента Владимира Зеленского в поддержке "столько, сколько потребуется" после их встречи вечером 8 февраля.
  • Президент Украины Владимир Зеленский и его коллега из Франции Эмманюэль Макрон прибыли в Брюссель для участия в саммите ЕС
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