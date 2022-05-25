Миру угрожает голод из-за российской блокады украинских портов, - директор Всемирной продовольственной программы ООН Бизли

Об этом сказал директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли, передает DW .

"Я прошу президента Путина, если у него вообще есть сердце, пожалуйста, откройте эти порты", – призывает исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли.

Проблема с поставкой агропродукции из Украины окажется особенно остро уже через два месяца, когда созреет новый урожай.

А через три месяца в странах Северной Африки и Ближнего Востока закончатся запасы зерна, и они будут ждать новых поставок зерна из Украины.

Напомним, министр иностранных дел Украины 2014-2019 гг. Павел Климкин считает, что Запад должен вмешаться и разблокировать украинские порты, чтобы избежать продовольственного кризиса в мире

Предприятие "Артемсоль" на Донетчине из-за обстрелов остановило работу в апреле, из-за чего Украина сталкивается с необходимостью импортировать соль.

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