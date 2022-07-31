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Миру нужно не допустить новых терактов, как тот, что произошел в Оленовке - руководитель патронатной службы полка "Азов"

31 июля, 2022 воскресенье
17:05
война с Россией

Международное сообщество должно сделать все, чтобы в колонию в Оленовке, где взорвали украинских пленных, попал Красный Крест

Об этом в эфире Еспресо сказала руководитель патронатной службы полка "Азов" Елена Толкачева.

"Мы уже к ним (Красному Кресту, - ред.) обращаемся не первый раз за это время. Мы фактически не спим - отвечаем родственникам. Нам стыдно им смотреть в глаза, потому что мы не можем ничего конкретного сказать, потому что надеемся только на Красный Крест. КК написал несколько абстрактных заявлений, что они требуют их допустить на территорию колонии, где произошел взрыв", - отметила она.

Толкачева подчеркнула, что другую информацию в Красном Кресте не предоставляют.

"Они не подтверждают гибель, не подтверждают того, что кого-то завезли в больницу, хотя мы видели видео из заведений, где находятся выжившие после этого взрыва ребята. Они не подтверждают, сколько людей осталось живых в колонии. У них реально нет доступа, и они не могут обеспечить свои обещания. Международное сообщество вновь должно активно включаться для того, чтобы туда попал Красный Крест, чтобы быстрее состоялся обмен всеми пленными", - добавила она.

Толкачева назвала взрыв в Оленовке публичной казнью.

"Нужно не допустить следующих таких действий со стороны РФ и забрать всех пленных, потому что другого выхода спасти их жизни у нас нет. Каким образом это будет делать международное сообщество, я не имею представления. РФ совсем неконтролируемая в этом случае. Надо предпринимать более активные действия , чтобы было ужесточение санкций. Возможно, мы уже должны надеяться только на самих себя, на нашу армию", - подытожила она.

  • Напомним, 29 июля, вооруженные силы РФ совершили прицельный умышленный артиллерийский обстрел исправительного учреждения в населенном пункте Оленовка Донецкой области, где содержались украинские пленные.
  • 29 июля Главное управление разведки сообщило, что убийство украинских защитников в Оленовке – это сознательный акт терроризма, главной целью которого было скрыть факты тотального хищения средств, выделенных на содержание военнопленных.
  • По состоянию на 30 июля Украина начала процедуру возвращения тел погибших от теракта в Оленовке.
  • 30 июля полк "Азов" заявил, что расценивает удар по Оленовке как акт публичной казни, который Россия совершила из-за безнаказанности.
  • РФ согласилась впустить представителей ООН и Красного Креста на место теракта в Оленовке, однако 31 июля все-таки не дала доступ представителям Международного комитета Красного Креста к украинским пленникам в колонии Оленовки Донецкой области.
  • Спутниковые снимки колонии в Оленовке подтверждают, что здание, в котором содержали украинских пленных, взорвали сами россияне.

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