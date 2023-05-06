Миру не просто избавиться от иллюзий о якобы непобедимой России, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский во время поздравления украинских воинов с Днем пехоты заетил, что миру еще нелегко развеять свои давние иллюзии по России
Об этом он заявил 6 мая.
Он заметил, что миру нелегко развеять свои давние иллюзии в отношении России. Государство-зло сделало многое для того, чтобы убедить мир, что это зло непобедимо.
“Миру не просто избавиться от многолетних иллюзий о России. Государство-зло сделало очень много, чтобы мир считал это зло непреодолимым. Но украинцы, украинские воины, украинские воины-пехотинцы демонстрируют, как преодолевается это якобы несгибаемое зло”, - сказал президент.
Владимир Зеленский подчеркнул, что стойкость и мужество каждого украинского солдата разрушает иллюзии мира и изменяет историю. Каждая успешная украинская битва вместе с нашей силой побуждает мир двигаться в том же направлении, что и история Украины.
"Каждый раз, когда я возвращаюсь из разных командировок с новым мощным оружием для вас, для украинских воинов, каждый раз переговоры разного уровня дают нашей защите больше возможностей. Это говорит, что мир верит в вас, в наших воинов, верит в Украину. И это - благодаря именно вашему героизму, благодаря тому, что украинцы и Украина - неодолимы!" – подчеркнул президент.
- Владимир Зеленский в субботу, 6 мая 2023 года, поздравил украинских военных с Днем пехоты и вручил почетные награды.
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