Миру не просто избавиться от иллюзий о якобы непобедимой России, - Зеленский

Об этом он заявил 6 мая.

Он заметил, что миру нелегко развеять свои давние иллюзии в отношении России. Государство-зло сделало многое для того, чтобы убедить мир, что это зло непобедимо.

“Миру не просто избавиться от многолетних иллюзий о России. Государство-зло сделало очень много, чтобы мир считал это зло непреодолимым. Но украинцы, украинские воины, украинские воины-пехотинцы демонстрируют, как преодолевается это якобы несгибаемое зло”, - сказал президент.

Владимир Зеленский подчеркнул, что стойкость и мужество каждого украинского солдата разрушает иллюзии мира и изменяет историю. Каждая успешная украинская битва вместе с нашей силой побуждает мир двигаться в том же направлении, что и история Украины.

"Каждый раз, когда я возвращаюсь из разных командировок с новым мощным оружием для вас, для украинских воинов, каждый раз переговоры разного уровня дают нашей защите больше возможностей. Это говорит, что мир верит в вас, в наших воинов, верит в Украину. И это - благодаря именно вашему героизму, благодаря тому, что украинцы и Украина - неодолимы!" – подчеркнул президент.