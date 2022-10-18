Об этом он сообщил в ходе сессии Европарламента.

Также депутат ЕП сказал, что война в Украине привела к 11 млн беженцев, хотя в Италии очень много мигрантов, пересекающих Средиземноморье, но не хватает ресурсов, хотя есть моральное обязательство помочь.

"Мы видим, что 13 млн беженцев фактически находятся на нашем континенте и 5 млн являются незаконными мигрантами. За высадки на наши берега мы имеем 230 таких высадок с прошлого года", - отметил он.

Также Софо добавил, что следует понять, что система социального обеспечения фактически на грани коллапса.

"Мира не хватает ресурсов и нам нужно остановить политику открытых дверей", - прокомментировал он.

18 октября стало известно, что Италия предоставляет Украине новый пакет военной помощи, который поможет значительно повысить обороноспособность российской агрессии.

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