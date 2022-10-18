Миру не хватает ресурсов, поэтому нам нужно остановить политику открытых дверей, - депутат ЕП Софо
Депутат Европейского парламента Винченцо Софо заявил, что 100 млн европейцев живут сейчас за чертой бедности и Италия находится на верху этой лиги бедности
Об этом он сообщил в ходе сессии Европарламента.
Также депутат ЕП сказал, что война в Украине привела к 11 млн беженцев, хотя в Италии очень много мигрантов, пересекающих Средиземноморье, но не хватает ресурсов, хотя есть моральное обязательство помочь.
"Мы видим, что 13 млн беженцев фактически находятся на нашем континенте и 5 млн являются незаконными мигрантами. За высадки на наши берега мы имеем 230 таких высадок с прошлого года", - отметил он.
Также Софо добавил, что следует понять, что система социального обеспечения фактически на грани коллапса.
"Мира не хватает ресурсов и нам нужно остановить политику открытых дверей", - прокомментировал он.
- 18 октября стало известно, что Италия предоставляет Украине новый пакет военной помощи, который поможет значительно повысить обороноспособность российской агрессии.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.02
Покупка 40.02Продажа 40.79
-
EUR
Покупка 38.44Продажа 39.5
- Актуальное
- Важное