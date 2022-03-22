Миру грозит голод, Украина будет с хлебом – ведущий специалист агробизнеса

Алекс Лисситса, ведущий специалист аграрного и пищевого секторов экономики, президент ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" объяснил ситуацию с посевной в Украине в этом году и проблематикой экспорта украинских пищевых продуктов в эфире телеканала Еспресо.TV.



Ведущий специалист аграрного сектора прокомментировал объем посевной в этом году: "Посевную мы уже начинаем. Одесская область уже пошла в поля, частично Николаевская область, поэтому я думаю, посевную мы проведем на 50 процентов точно. Мероприятие нашего государства проведет в полном объеме. Также в полном объеме смогут провести посевную Винницкая, частично Полтавская, Черкасская области. Поэтому если речь идет отом, будет ли Украина с хлебом, то точно будет с хлебом. Нам хватит для внутреннего потребления".



"С экспортом будут проблемы. Мы обращаемся ко всем европейцам, американцам и говорим, что Украина в этом году точно не сможет поставить на мировые рынки 50 млн тонн зерновых, точно не сможем поставить те объемы растительного масла и других культур.

И как мы видим, сейчас пошла проблематика и начинает быть очевидной для многих европейцев. Ведь в Германии с прилавков магазинов исчезло растительное масло, немецкие производители сейчас подумали, что у них заканчивается горчица. Семена горчицы поставлялись из Украины и через 3-4 месяца немецкие сосиски не смогут быть намазаны украинской горчицей.

А потом будут проблемы с медом и так далее", - заметил Алекс Лисситса.



Президент ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" заметил: "Перечень проблем и роль Украины в этой продуктовой цепочке многими потребителями недооценивалась. Если Украина в Европейский Союз экспортировала 8 млн тонн кукурузы, то соответственно, если эта кукуруза не дойдет, то не будет мяса у датских фермеров или испанского хамона. Мы апеллируем к европейцам, наконец-то пора понять, что для Украины срочно важно остановить войну, отсеяться, собрать урожай и накормить мир".



"Если сейчас не остановить войну, то мировой голод нанесет урон населению. Сейчас под вопросом находится около 800 млн человек, которые зависят в том числе и от украинских пищевых продуктов. Мы говорим о голоде в определенных странах, особенно это север Африки, Египет, Ливия, Ближний Восток, Бангладеш. Я думаю, что этот голод начнется ближе к лету, когда запасы закончатся", - поделился своим мнением Алекс Лисситса.

Напомним, 14 марта сообщил председатель Львовской ОГА Максим Козицкий, что посевная кампания 2022 года будет самой тяжелой в истории независимости, однако дефицита сельхозпродуктов не предполагается

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