Мировым лидерам должно быть стыдно за происходящее в Украине - экс-тренер "Шахтера" Каштру

Об этом сообщает MaisFutebol .

По словам португальского тренера, он в шоке от того, что мир не способен остановить войну, которую Россия развязала в Украине.

"Мировым лидерам должно быть стыдно за то, что происходит в Украине. Они не должны говорить об экономике или другом. Ничто не может быть выше мира. Я шокирован происходящим, но еще больше удивлен, что мы не можем остановить это безумие". "Мы продолжаем говорить, что делаем все возможное, но это не так. На этой неделе я видел самых высоких чиновников из Польши, Чехии и Словении в Киеве. Пусть другие встают с насиженных мест. Хватит! Они существуют в этом мире не только для того, чтобы решать повседневные проблемы", - возмутился Каштру.

Он добавил, что не понимает, как такое может происходить в Киеве.

"То, что показывают на ТВ, что я вижу в сообщениях от друзей о том, что происходит в Киеве, заставляет задуматься. Как такое может произойти со страной, так любящей свободу, и в городе с четырехмиллионным населением, таком открытом для мира? Я думаю об этом, тем более что новые данные появляются каждую секунду. Я думаю об этой бессмысленной войне, которую можно объяснить только отчаянным стремлением к власти, несмотря на человеческие жизни", - сказал Каштру, который тренировал "Шахтер" с 2019 по 2021 год.

Напомним, 18 марта главный тренер "Шахтера" итальянец Роберто Де Дзерби назвал россиян ворами, которые вторглись в Украину.

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