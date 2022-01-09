Мировые цены на зерновые достигли максимума с 2012 года
В 2021 году цены на зерновые в мире достигли максимального уровня с 2012 года.
При этом рост цен на 27,2% превысил показатель 2020 года. Об этом сегодня, 9 января 2022 года, сообщил портал AgroPolit, передает Еспрессо.TV.
Так, по информации Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), цены на кукурузу выросли на 44,1%, на пшеницу – на 31,3%.
Вместе с тем цены на рис снизились на 4%.
Читайте также: Фермер с Волыни объяснил, как заработать на топинамбурах
В декабре 2021 года цены на основные продукты питания несколько снизились, однако по итогам прошлого года они оказались значительно выше, чем в 2020 году.
"В обычных условиях высокие цены обуславливают увеличение объемов производства, однако рост цен на ресурсы, продолжающаяся глобальная пандемия и все более непредсказуемые погодные условия практически не оставляют надежд на стабилизацию ситуации на рынке в 2022 году", - отметил старший экономист ФАО Абдулреза Аббассян .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.36
Покупка 27.36Продажа 27.65
-
EUR
Покупка 30.77Продажа 31.28
- Актуальное
- Важное