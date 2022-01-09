Мировые цены на зерновые достигли максимума с 2012 года

При этом рост цен на 27,2% превысил показатель 2020 года. Об этом сегодня, 9 января 2022 года, сообщил портал AgroPolit, передает Еспрессо.TV.



Так, по информации Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), цены на кукурузу выросли на 44,1%, на пшеницу – на 31,3%.



Вместе с тем цены на рис снизились на 4%.



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В декабре 2021 года цены на основные продукты питания несколько снизились, однако по итогам прошлого года они оказались значительно выше, чем в 2020 году.



"В обычных условиях высокие цены обуславливают увеличение объемов производства, однако рост цен на ресурсы, продолжающаяся глобальная пандемия и все более непредсказуемые погодные условия практически не оставляют надежд на стабилизацию ситуации на рынке в 2022 году", - отметил старший экономист ФАО Абдулреза Аббассян .





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