Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что самый большой отправитель груза пшеницы Россия перевозит большую часть своего зерна по водным путям. В этом году она планирует второй рекордный урожай подряд и продать его на мировом рынке.

"Риск в Черном море растет с каждым днем, и любая угроза российскому экспорту намного серьезнее угрозы украинскому экспортному коридору", - заявил Оле Хоу, главный исполнительный директор брокера и консультанта IKON Commodities.

Так, фьючерсы на пшеницу на Чикагской товарной бирже поднялись в понедельник на 3,4% до 6,545 долларов за бушель, а в Сиднее торговались на уровне 6,4725 долларов после атаки Украины на российский военно-морской корабль. Тогда же движение в Новороссийском порту было остановлено на несколько часов.

Издание пишет, что решение Киева начать войну с Россией в Черном море произошло после того, как 17 июля Владимир Путин отказался от "зернового соглашения" при посредничестве ООН и согласованной ракетной кампании против украинских портов. В результате украинский экспорт зерновых значительно сократился, в то время как российский это не повлияло.

На черноморский маршрут также приходится от 15 до 20% нефти, которую Россия продает ежедневно на мировых рынках, и он также является основным транзитным коридором для казахстанской нефти.

Фьючерсы на пшеницу по-прежнему снижаются почти на 20% в этом году из-за перспектив небывалых урожаев от ключевых экспортеров и по-прежнему велик запас мировых запасов.

Что известно о выходе РФ из "зернового соглашения"

16 июля одесский порт покинуло последнее судно, загруженное украинской агропромышленной продукцией в рамках инициативы. А уже 17 июля Россия объявила о прекращении действия "зернового соглашения". В ответ на это Владимир Зеленский заявил, что необходимо продолжать использовать зерновой коридор, даже несмотря на выход РФ из соглашения. В то же время глава МИД Дмитрий Кулеба начал срочные консультации в ООН.

В Белом доме осудили выход РФ из "зернового соглашения", которое играло решающую роль в снижении цен на продовольствие в мире.

18 июля спикер президента России Дмитрий Песков сообщил об "определенных рисках" для сторон, которые попытаются возобновить работу Черноморской зерновой инициативы без участия РФ.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила , что для обеспечения продовольствием самых уязвимых стран мира и сохранения возможности экспорта украинских товаров, критически важно восстановить транспортные связи Черным морем.

19 июля стало известно, что Украина рассматривает возможность перевозки продовольствия в рамках "зерновой инициативы" через территориальные воды Болгарии и соседней Румынии.

В то же время российское минобороны опубликовало заявление с угрозами судам, направляющимся в черноморские порты Украины.

21 июля Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что хочет обсудить со своим российским коллегой Владимиром Путиным продление зернового соглашения и выразил убеждение, что оно снова заработает.

22 июля президент Украины Владимир Зеленский обратился к генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу с предложением безотлагательно созвать совет Украина - НАТО из-за кризиса безопасности в Черном море.

О разговоре со Столтенбергом Владимир Зеленский написал в telegram. Зеленский и Столтенберг обсудили реализацию договоренностей, достигнутых во время Вильнюсского саммита Альянса, а также дальнейшие действия по интеграции Украины в НАТО.

25 июля Главное управление разведки обнародовало доклад руководству РФ, где указаны технологии, которые использовали россияне для препятствования экспорту украинского зерна, что свидетельствует о целенаправленном срыве "зернового соглашения".

26 июля министерство обороны Великобритании сообщило , что Россия разместила современный корвет "Сергей Котов" в южной части Черного моря для перехвата торговых судов в море. Он патрулирует маршрут перевозки между Босфором и Одессой.

Позже стало известно, что РФ готовит авиацию и корабли для блокирования районов Черного моря, обнаружения и уничтожения кораблей.

Президент России Владимир Путин сообщил , что РФ после одностороннего выхода из Черноморской зерновой инициативы готова заменить украинское зерно и начать бесплатно поставлять свое в страны Африки.

30 июля Папа Римский Франциск во время воскресной молитвы "Ангел Господень" в Ватикане обратился с призывом к российской стороне возобновить действие Черноморского зернового соглашения, которое позволяло Украине безопасно транспортировать зерно. Впоследствии президент Владимир Зеленский сказал , что считает важным призыв Папы Римского к России.

В воскресенье, 30 июля, несмотря на завершение "зернового соглашения", три гражданских грузовых судна иностранного происхождения прошли российскую блокаду в Черном море и стали на якорь в одном из украинских зерновых портов в дельте Дуная.

2 августа сообщалось о том, что страны Южной Африки пытаются убедить Россию вернуться к переговорам по соглашению о безопасном экспорте зерна из портов Черного моря, от которого она отказалась в прошлом месяце.

Глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил , что Украина продолжит экспорт зерна, несмотря на нежелание России. Определенные меры для этого уже принимаются.