Мировые цены на пшеницу подскочили после ударов по российским кораблям в Черном море
Цены на пшеницу выросли после того, как Украина использовала морские беспилотники, чтобы вывести из строя российский танкер и военное судно. В то же время это поставило под угрозу ключевой экспортный маршрут товаров из России через Черное море
Об этом пишет Bloomberg.
Отмечается, что самый большой отправитель груза пшеницы Россия перевозит большую часть своего зерна по водным путям. В этом году она планирует второй рекордный урожай подряд и продать его на мировом рынке.
"Риск в Черном море растет с каждым днем, и любая угроза российскому экспорту намного серьезнее угрозы украинскому экспортному коридору", - заявил Оле Хоу, главный исполнительный директор брокера и консультанта IKON Commodities.
Так, фьючерсы на пшеницу на Чикагской товарной бирже поднялись в понедельник на 3,4% до 6,545 долларов за бушель, а в Сиднее торговались на уровне 6,4725 долларов после атаки Украины на российский военно-морской корабль. Тогда же движение в Новороссийском порту было остановлено на несколько часов.
Издание пишет, что решение Киева начать войну с Россией в Черном море произошло после того, как 17 июля Владимир Путин отказался от "зернового соглашения" при посредничестве ООН и согласованной ракетной кампании против украинских портов. В результате украинский экспорт зерновых значительно сократился, в то время как российский это не повлияло.
На черноморский маршрут также приходится от 15 до 20% нефти, которую Россия продает ежедневно на мировых рынках, и он также является основным транзитным коридором для казахстанской нефти.
Фьючерсы на пшеницу по-прежнему снижаются почти на 20% в этом году из-за перспектив небывалых урожаев от ключевых экспортеров и по-прежнему велик запас мировых запасов.
Что известно о выходе РФ из "зернового соглашения"
16 июля одесский порт покинуло последнее судно, загруженное украинской агропромышленной продукцией в рамках инициативы. А уже 17 июля Россия объявила о прекращении действия "зернового соглашения". В ответ на это Владимир Зеленский заявил, что необходимо продолжать использовать зерновой коридор, даже несмотря на выход РФ из соглашения. В то же время глава МИД Дмитрий Кулеба начал срочные консультации в ООН.
В Белом доме осудили выход РФ из "зернового соглашения", которое играло решающую роль в снижении цен на продовольствие в мире.
18 июля спикер президента России Дмитрий Песков сообщил об "определенных рисках" для сторон, которые попытаются возобновить работу Черноморской зерновой инициативы без участия РФ.
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила , что для обеспечения продовольствием самых уязвимых стран мира и сохранения возможности экспорта украинских товаров, критически важно восстановить транспортные связи Черным морем.
19 июля стало известно, что Украина рассматривает возможность перевозки продовольствия в рамках "зерновой инициативы" через территориальные воды Болгарии и соседней Румынии.
В то же время российское минобороны опубликовало заявление с угрозами судам, направляющимся в черноморские порты Украины.
21 июля Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что хочет обсудить со своим российским коллегой Владимиром Путиным продление зернового соглашения и выразил убеждение, что оно снова заработает.
22 июля президент Украины Владимир Зеленский обратился к генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу с предложением безотлагательно созвать совет Украина - НАТО из-за кризиса безопасности в Черном море.
О разговоре со Столтенбергом Владимир Зеленский написал в telegram. Зеленский и Столтенберг обсудили реализацию договоренностей, достигнутых во время Вильнюсского саммита Альянса, а также дальнейшие действия по интеграции Украины в НАТО.
25 июля Главное управление разведки обнародовало доклад руководству РФ, где указаны технологии, которые использовали россияне для препятствования экспорту украинского зерна, что свидетельствует о целенаправленном срыве "зернового соглашения".
26 июля министерство обороны Великобритании сообщило , что Россия разместила современный корвет "Сергей Котов" в южной части Черного моря для перехвата торговых судов в море. Он патрулирует маршрут перевозки между Босфором и Одессой.
Позже стало известно, что РФ готовит авиацию и корабли для блокирования районов Черного моря, обнаружения и уничтожения кораблей.
Президент России Владимир Путин сообщил , что РФ после одностороннего выхода из Черноморской зерновой инициативы готова заменить украинское зерно и начать бесплатно поставлять свое в страны Африки.
30 июля Папа Римский Франциск во время воскресной молитвы "Ангел Господень" в Ватикане обратился с призывом к российской стороне возобновить действие Черноморского зернового соглашения, которое позволяло Украине безопасно транспортировать зерно. Впоследствии президент Владимир Зеленский сказал , что считает важным призыв Папы Римского к России.
В воскресенье, 30 июля, несмотря на завершение "зернового соглашения", три гражданских грузовых судна иностранного происхождения прошли российскую блокаду в Черном море и стали на якорь в одном из украинских зерновых портов в дельте Дуная.
2 августа сообщалось о том, что страны Южной Африки пытаются убедить Россию вернуться к переговорам по соглашению о безопасном экспорте зерна из портов Черного моря, от которого она отказалась в прошлом месяце.
Глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил , что Украина продолжит экспорт зерна, несмотря на нежелание России. Определенные меры для этого уже принимаются.
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