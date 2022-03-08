Мировые цены на пшеницу обновили рекордные показатели 2008 года
Мировые цены на пшеницу на рекордно высоком уровне после того, как превысили уровень, наблюдавшийся во время глобального продовольственного кризиса в 2008 году
Об этом пишет издание Bloomberg.
"Мир столкнулся с огромным недостатком предложения зерна, поскольку война фактически прекратила более четверти мирового экспорта пшеницы. На этом фоне цены на нее колеблются на рекордно высоком уровне", – говорится в сообщении.
Отмечают, что чикагские фьючерсы упали до $12,02 ($277,9 за 1 т) за бушель ($277,9) после того, как поднялись до $13,63 ($315,1 за 1 т), что является самым высоким показателем за всю историю торгов. К самому высокому уровню с 2012 года приближается и торговля кукурузой, тогда как соевое и пальмовое масло достигло рекордных показателей.
"Глобальные цены на продукты питания уже являются рекордными, а рост цен на зерно и масло после российского вторжения лишь повысит их, толкая все больше людей на голод и увеличивая государственные расходы на продовольственные субсидии. Прыжок цен вызвал беспокойство по поводу продовольственной безопасности и вызвал воспоминания о ситуации десятилетней давности, когда скачки цен привели к продовольственным бунтам в более чем 30 странах», – добавляют в Bloomberg.
- Напомним, цены на никель на бирже в Лондоне зафиксировали рекордный рост на фоне опасений, что производство в РФ остановится после ее вторжения в Украину.
- Добавим, посевная кампания 2022 в Украине начнется там, где это возможно, с учетом боевых действий.
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