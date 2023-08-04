Об этом сообщает Продовольственная и сельскохозяйственная ассоциация ООН (FAO).

Отмечается, что июле среднее значение индекса мировых продовольственных цен составило 123,9 пункта, что на 1,3% выше июньского значения, однако на 11,8% процента ниже уровня июля 2022 года.

Как объяснило FAO, рост цен обусловлен резким повышением индекса стоимости на растительные масла. После семи месяцев понижения, она увеличилась на 12,1%.

"Мировые цены на подсолнечное масло по сравнению с прошлым месяцем выросли более чем на 15%, главным образом из-за неопределенности с экспортом, вновь возникшей в связи с решением Российской Федерации о выходе из Черноморской зерновой инициативы. Мировые цены на пальмовую, соевую и рапсовую масла повысились на фоне ожидаемого урожая, который вызывает обеспокоенность, в ведущих странах-производителях", - говорится в сообщении.

Благодаря урожаю кукурузы из Аргентины и Бразилии, а также на фоне ожиданий большего, чем предусмотренный объем производства в США, индекс цен на зерновые в июле снизился на 0,5%. В то же время, мировые цены на пшеницу впервые за последние девять месяцев выросли (на 1,6%) из-за неопределенности с экспортом из Украины и засухи в Северной Америке.

Индекс цен увеличился и на все виды риса: по сравнению с прошлым месяцем вырос на 2,8%, по сравнению с прошлым годом – на 19,7%. Таким образом, он достиг наивысшего номинального уровня с сентября 2011 года.

"После введения Индией 20 июля запрета на экспорт непропаренного риса индийских сортов ожидалось, что увеличатся объемы продаж риса из других стран, что наряду с сезонным сокращением предложения и активными закупками со стороны азиатских стран дополнительно способствовало росту цен", - указано в отчете.

В FAO отметили, что такое повышение цен на рис "вызывает серьезные опасения относительно продовольственной безопасности значительной доли мирового населения, особенно его беднейших слоев и тратящих на покупку продуктов питания большую часть своего дохода".