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Мировые цены на нефть упали: в чем причина

6 апреля, 2023 четверг
09:24
Экономика нефть

В четверг, 6 апреля, цены на нефть в мир упали, поскольку слабые экономические данные США вызвали опасения относительно потенциальной глобальной рецессии и сокращения спроса

Об этом сообщает Reuters .

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 0,9 до 84,25 долларов за баррель в 03:44 по Гринвичу. Американская нефть марки West Texas Intermediate подешевела на 0,9% до 79,88 долларов за баррель.

Отмечается, что на этой неделе Brent и WTI выросли более чем на 5,5%, дорожая три недели подряд после того, как Организация стран-экспортеров нефти и ее союзники, включая Россию (группа, ОПЕК+), пообещали сократить добычу.

"Рост цен на сырую нефть приостановился, поскольку он встретился со встречным фактором, вызванным слабыми экономическими данными. Это компенсировало более положительные фундаментальные показатели", - говорится в отчете ANZ Research.

Сектор услуг США замедлился в марте больше, чем ожидалось, поскольку спрос снизился, а показатель цен, оплачиваемых предприятиями сферы услуг, упал до самого низкого уровня почти за три года, что дало Федеральной резервной системе импульс борьбы с инфляцией.

Между тем, количество вакансий в США в феврале упало до самого низкого уровня почти за два года, что указывает на охлаждение рынка труда. Ряд мягких экономических данных испортил настроения участников рынка, разжигая опасения по поводу рецессии и побуждая инвесторов применять стратегии избегания риска.

Индекс доллара США укрепился в четверг, отскочив от недавнего двухмесячного минимума. Укрепление доллара может снизить спрос на нефть, поскольку сырая нефть становится дороже владельцам других валют.

"Замедление экономических перспектив США оказывает давление на рост цен на нефть в США, однако мы по-прежнему ожидаем дальнейший рост цен на нефть до конца квартала", – пишут аналитики.

Поддерживая рынок, Саудовская Аравия, крупнейший экспортер нефти в мире, повысила цены на флагманскую нефть для азиатских покупателей третий месяц подряд.

"Это указывает на дальнейший рост спроса в регионе", – говорится в сообщении.

  • 2 апреля стало известно, что организация стран-экспортеров нефти добровольно сокращает добычу нефти на около 1,15 млн баррелей в сутки.
  • В понедельник, 3 апреля, цены на нефть начали расти после того, как ряд стран альянса ОПЕК+, включая РФ и Саудовскую Аравию, объявили о дополнительном сокращении добычи. 4 апреля нефть продолжала расти в цене.
Мир
нафта
США
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