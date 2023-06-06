Об этом пишет Reuters .

Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 51 цент до 76,20 долл. за баррель. Американская нефть марки West Texas Intermediate подешевела на 54 цента до 71,61 доллара за баррель.

В понедельник Brent подорожала на 2,60 долл., а американская нефть – на 3,30 долл., после того, как Саудовская Аравия, крупнейший мировой экспортер, заявила на выходных, что ее добыча сократится на 1 млн баррелей в сутки – до 9 млн баррелей в сутки в июле. Однако к концу дня цены на нефть откатились к более скромному росту.

"Цены на нефть все еще находятся на пониженном рынке, и мы видим, что некоторые развитые экономики уже начали входить в рецессию, как, например, Германия", – отметил аналитик CMC Markets Леон Ли.

Участники рынка ожидают, повысит или удержит Федеральная резервная система США процентные ставки в июне, а также что покажут в среду майские торговые данные Китая о спросе во втором по величине потребителе нефти в мире.

Более высокие процентные ставки ФРС могут сдержать спрос на энергию, хотя некоторые аналитики говорят, что потребление будет высоким.

Ожидается, что спрос все еще будет положительной движущей силой рынка после публикации последних экономических данных, поскольку США не находятся в рецессии, а Европа чувствует себя хорошо, сказал директор исследований Rystad Energy Клаудио Галимберти.