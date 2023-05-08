Мировые цены на нефть снова начали расти: названа причина
Цены на нефть 8 мая немного выросли. Опасения по поводу рецессии в США, приведшей к падению цен в течение последних трех недель, начали угасать
Об этом пишет Reuters.
Фьючерсы на нефть Brent подорожали на 43 цента, или на 0,6%, до 75,73 долларов за баррель. Фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI) выросли на 45 центов, а также на 0,6%, до 71,79 долларов за баррель.
"Восстановление нефти произошло после возвращения энергетических акций на Уолл-стрит в прошлую пятницу после того, как США обнародовали сильные данные о рабочих местах, что уменьшило беспокойство по поводу неизбежной экономической рецессии, которая привела к распродаже в начале недели", — сказала аналитик CMC Markets Тина Тенг.
Опасения, что банковский кризис в США замедлит экономику и сократит спрос на топливо в стране, являющейся крупнейшим потребителем нефти, на прошлой неделе привел к падению базового уровня Brent на 5,3%, а WTI упал на 7,1%.
Однако положительный отчет о занятости в США за апрель, более слабый доллар и ожидание сокращения поставок на следующей встрече Организации стран-экспортеров нефти и союзников (ОПЕК+), которая состоится в июне, помогли контрольным показателям по состоянию на прошлую пятницу восстановиться примерно на 4%. .
"Цены на сырую нефть пытаются стабилизироваться, поскольку трейдеры энергоресурсов ждут, чтобы увидеть, может ли ОПЕК+ сигнализировать о своей готовности еще больше сократить добычу", - сказал аналитик OANDA Эдвард Мойя.
- 2 апреля стало известно, что организация стран-экспортеров нефти добровольно сокращает добычу нефти на около 1,15 млн баррелей в сутки.
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