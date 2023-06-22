Мировые цены на нефть снизились до $76,73 за баррель
Цены на нефть опустились до $76,73 за баррель после подъема цены в среду до $77,12 за баррель
Об этом информирует Enkorr .
На лондонской бирже ICE Futures августовские фьючерсы на нефть Brent стоят $76,73 за баррель, что на $0,39 (0,51%) меньше предыдущей сессии. В среду они выросли на $1,22 (1,6%), до $77,12 за баррель.
На электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) на август фьючерсы на нефть WTI снизились на $0,38 (0,52%) до $72,15 за баррель. Накануне они поднялись на $1,34 (1,9%) до $72,53 за баррель.
Трейдеры ожидают данные о запасах энергоносителей в США от министерства энергетики страны, которые будут опубликованы в 18:00 по киевскому времени.
Нефтяной рынок в среду получил поддержку от оптимистических высказываний заместителя премьера КНР Хэ Лиффена о состоянии китайской экономики, сообщает Market Watch. «Китайская экономика демонстрирует хорошую тенденцию роста в первом полугодии», – цитирует «Синьхуа» Хэ Лифена.
Также глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл заявил, что американский ЦБ не собирается ослаблять денежно-кредитную политику.
- Председатель правления Ассоциации "Нефть и газ Украины" Андрей Закревский в эфире Еспресо 27 мая заявил , что стране, скорее всего, необходимо будет добывать меньше газа из-за запрещения экспорта.
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