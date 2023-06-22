Об этом информирует Enkorr .

На лондонской бирже ICE Futures августовские фьючерсы на нефть Brent стоят $76,73 за баррель, что на $0,39 (0,51%) меньше предыдущей сессии. В среду они выросли на $1,22 (1,6%), до $77,12 за баррель.

На электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) на август фьючерсы на нефть WTI снизились на $0,38 (0,52%) до $72,15 за баррель. Накануне они поднялись на $1,34 (1,9%) до $72,53 за баррель.

Трейдеры ожидают данные о запасах энергоносителей в США от министерства энергетики страны, которые будут опубликованы в 18:00 по киевскому времени.

Нефтяной рынок в среду получил поддержку от оптимистических высказываний заместителя премьера КНР Хэ Лиффена о состоянии китайской экономики, сообщает Market Watch. «Китайская экономика демонстрирует хорошую тенденцию роста в первом полугодии», – цитирует «Синьхуа» Хэ Лифена.

Также глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл заявил, что американский ЦБ не собирается ослаблять денежно-кредитную политику.