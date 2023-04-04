Мировые цены на нефть растут второй день подряд

Об этом сообщает издание Reuters .

Известно, что цены на нефть выросли, во вторник, 4 апреля, после того, как планы ОПЕК+ сократить добычу всколыхнули рынки накануне. При этом внимание инвесторов переключилось на тенденции спроса и влияние более высоких цен на мировую экономику.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,5%, до 85,34 доллара за баррель. Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) выросли на 0,5% до 80,83 доллара за баррель.

Оба контракта показателя подскочили более чем на 6% в понедельник после того, как Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее союзники, включая Россию (ОПЕК+), шокировали рынки объявлением о планах снижения целевых объемов добычи еще на 1%. 16 млн баррелей в сутки.

Согласно последним планам, общий объем сокращений ОПЕК+ составит 3,66 млн баррелей в сутки, включая сокращение на 2 млн баррелей в октябре прошлого года, что соответствует примерно 3,7% мирового спроса.

"Ажиотаж покупателей из-за сокращения добычи ОПЕК+ утих, и внимание рынка переключилось на перспективы будущего спроса", - сказал Хироюки Кикукава, президент NS Trading, подразделения Nissan Securities.

По его словам, в краткосрочной перспективе ожидается рост спроса в летний автомобильный сезон, но более высокие цены на нефть могут усилить инфляционное давление и продолжить повышение процентных ставок во многих странах, что может снизить спрос. Кикукава отметил, что последствия могут вызвать опасения по поводу мировой финансовой индустрии.

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Издание отмечает, что ограничение добычи ОПЕК+ привело к тому, что большинство аналитиков повысили свои прогнозы цен на нефть марки Brent примерно до 100 долларов за баррель до конца года. Goldman Sachs повысил прогноз цены на нефть марки Brent до 95 долларов за баррель до конца этого года и до 100 долларов на 2024 год.

Эта новость, однако, усилила опасения инвесторов по поводу более высоких затрат для бизнеса и потребителей, вызвав опасения, что инфляционный толчок в мировой экономике из-за роста нефтяных цен приведет к еще большему повышению ставок.

Наблюдатели за рынком пытались оценить, как долго Федеральной резервной системе США может потребоваться продолжать повышать процентные ставки, чтобы снизить инфляцию, и может ли экономика США двигаться к рецессии.

Производственная активность в США в марте упала до самого низкого уровня почти за три года и может снизиться еще больше из-за ужесточения условий кредитования и повышения стоимости заимствований.

"Если сырая нефть сможет преодолеть сильную полосу сопротивления на уровне $82/83, она может вернуться к средним и низким $90, но продавцы выстроятся в очередь, чтобы продать на этих уровнях", - сказал Тони Сайкамор, аналитик IG в Сиднее.