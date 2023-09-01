Мировые цены на нефть продолжат расти

Об этом сообщает Enkorr.

По итогам августа эталонные марки Brent и WTI выросли на 1,5% и 2,2% соответственно, завершив в плюс третий месяц подряд.

В ноябре цена фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет $87,04 за баррель, что на 21 цент, или 0,24% выше показателя на закрытие предыдущей сессии. В четверг 31 августа эти контракты подорожали на $1,59, или 1,9%, до $86,83 за баррель.

В октябре цена фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) на указанное время повысилась на 16 центов, или 0,19%, и составила $83,79 за баррель. По итогам прошедшей сессии они выросли на $2, или 2,5%, до $83,63 за баррель.

Ожидается, что ведущие экспортеры топлива продолжат сокращать предложение, в то время как спрос будет расти по мере восстановления мировой экономики. Саудовская Аравия и на октябрь может продолжить добровольное снижение добычи на 1 млн баррелей, это показал проведенный Bloomberg опрос аналитиков.

"Вопрос скорее в том, будут ли саудиты усиливать снижение добычи. А поскольку подобное притягивает подобное, к ним могут присоединиться Кувейт и ОАЭ, которые пока занимают выжидательную позицию", – сказал ведущий директор Velandera Energy Partners Маниш Радж.

Тем временем РФ и страны ОПЕК+ достигли очередных договоренностей по сокращению поставок российской нефти на мировые рынки, основные параметры будут озвучены на следующей неделе, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.