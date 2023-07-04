Об этом сообщает издание enkorr .

Отмечается, что сентябрьские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures стоят $75,02 за баррель, что на $0,37 (0,5%) выше цены предыдущей сессии. В понедельник они подешевели на $0,76 (1%), до $74,65 за баррель.

На электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) на август фьючерсы на нефть WTI повысились на $0,36 (0,52%) до $70,15 за баррель. Накануне они снизились в цене на $0,85 (1,2%) до $69,79 за баррель.

В понедельник, 3 июля, Саудовская Аравия продлила добровольное сокращение добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки. Таким образом, в августе суточная добыча нефти в Саудовской Аравии останется на уровне около 9 млн баррелей. Также, из-за сокращения экспорта, Россия уменьшит поставки на нефтяные рынки на 500 тысяч баррелей в сутки.

Аналитики Sevens Report Research, отметили, что изначально нефть отреагировала на эти изменения положительно, однако для существенного ралли этого недостаточно.

Кроме того, негативно повлияло на июньское снижение до 46 пунктов с 46,9 индекса деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing). Такие данные приводят эксперты Trading Economic, ожидавшие роста до 47 пунктов.

В то же время упал также индекс менеджеров по закупкам (PMI) в промышленности еврозоны. Согласно окончательным данным Hamburg Commercial Bank (HCOB) и S&P Global, в июне он снизился до 43,4 пункта по сравнению с 44,8 пункта в мае. Ранее сообщалось о понижении до 43,6 пункта. Итоговый результат показывает резкое ухудшение состояния сектора с мая 2020 года, отмечает Trading Economics.