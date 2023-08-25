Мировые цены на нефть поднялись до $83,6 за баррель

Об этом сообщает Enkorr.

К 08:15 по киевскому времени на лондонской бирже ICE Futures октябрьские контракты на нефть Brent выросли на $0,27 (0,32%), достигнув $83,63 за баррель. В четверг стоимость Brent увеличилась на $0,15 (0,2%) и составила $83,36 за баррель. На Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX сентябрьские контракты на нефть WTI поднялись на $0,28 (0,35%) до $79,33 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов выросла на $0,16 (0,2%) до $79,05 за баррель.

В то же время в начале этой недели нефть Brent снизилась в цене на 1,4%, а WTI - на 2,4%.

Аналитик Citigroup Эд Морзе считает, что ключевым членам ОПЕК предположительно придется сократить добычу нефти еще больше: это может стать для них серьезной проблемой. В то же время, Иран, Ирак, Ливия, Нигерия и Венесуэла планируют увеличить производство в общей сложности на 900 тысяч баррелей в сутки в этом году и в следующем году. По словам Морзе, этого достаточно для удовлетворения спроса.