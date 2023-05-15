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Мировые цены на нефть падают на фоне неопределенности прогноза спроса

15 мая, 2023 понедельник
10:43
Экономика

Мировые цены на нефть начали падать после четырех недель роста. Это связано с обеспокоенностью относительно спроса на топливо в Соединенных Штатах и Китае

Об этом пишет Reuters .

Согласно сообщению, обеспокоенность спросом на топливо в крупнейших мировых потребителях нефти, Соединенных Штатах и Китае, нивелировала положительные настроения по сокращению поставок из-за сокращения ОПЕК+ и возобновления закупок США для резервов.

Так, фьючерсы на нефть Brent упали на 26 центов, или 0,35%, до 73,91 доллара за баррель до 06:38 по Гринвичу, тогда как американская нефть West Texas Intermediate стоила 69,34 доллара за баррель, что на 20 центов или 0,29%.

"На прошлой неделе оба контрольных показателя упали четвертую неделю подряд, что стало самой длинной полосой недельных падений с сентября 2022 года из-за опасений, что Соединенные Штаты могут войти в рецессию из-за "значительного риска" исторического дефолта в течение первых двух недель июня", - пишет издание.

"Цены на нефть все еще находятся под давлением из-за вялых прогнозов спроса, поскольку экономическое восстановление Китая кажется неравным", — сказала аналитик CMC Markets Тина Тенг, добавив, что крах банковской системы США также вызвал волнение на рынке.

По ее словам, инвесторы будут исследовать ряд экономических данных Китая по промышленному производству, инвестициям в основной капитал и розничным продажам на следующей неделе в поисках признаков улучшения спроса на "черное золото".

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