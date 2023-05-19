Мировые цены на нефть незначительно повысились на фоне снижения риска дефолта в США
Цены на нефть возобновились после потерь более 1% в предыдущий день, поскольку инвесторы стали осторожно оптимистичными по уменьшению риска дефолта долга США
Об этом пишет Reuters .
Фьючерсы на Brent выросли на 59 центов, или 0,8%, до 76,45 долларов за баррель, в то время как американская нефть West Texas Intermediate выросла на 48 центов, или 0,7%, до 72,34 долларов.
"Я думаю, что рынки оценивают риски дефолта по долгу США, что приводит к более рискованной среде и некоторому падению цены на нефть марки Brent", – сказал Йип Джун Ронг, рыночный стратег IG.
"После того, как мы разрешим проблему долга США, фундаментальные показатели могут со временем иметь большее значение для определения того, можно ли будет поддерживать любое восходящее движение", - добавил он.
Настроения остаются неоднозначными, поскольку инвесторы совмещают оптимизм по предотвращению дефолта США с данными по инфляции, которые могут предусматривать дальнейшее повышение процентных ставок мировыми центральными банками.
- 17 мая сообщалось, что мировые цены на нефть продолжают падать из-за падения спроса и роста запасов.
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