Об этом пишет Reuters .

Фьючерсы на Brent выросли на 59 центов, или 0,8%, до 76,45 долларов за баррель, в то время как американская нефть West Texas Intermediate выросла на 48 центов, или 0,7%, до 72,34 долларов.

"Я думаю, что рынки оценивают риски дефолта по долгу США, что приводит к более рискованной среде и некоторому падению цены на нефть марки Brent", – сказал Йип Джун Ронг, рыночный стратег IG.

"После того, как мы разрешим проблему долга США, фундаментальные показатели могут со временем иметь большее значение для определения того, можно ли будет поддерживать любое восходящее движение", - добавил он.

Настроения остаются неоднозначными, поскольку инвесторы совмещают оптимизм по предотвращению дефолта США с данными по инфляции, которые могут предусматривать дальнейшее повышение процентных ставок мировыми центральными банками.