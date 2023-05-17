Мировые цены на нефть и дальше снижаются из-за падения спроса и роста запасов
Мировые цены на нефть падают второй день подряд из-за беспокойства по поводу спроса на фоне более слабых экономических данных США и Китая и неожиданного роста запасов
Об этом пишет Reuters .
Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 49 центов, или на 0,7%, до 74,42 доллара за баррель. Цена американской нефти West Texas Intermediate упала на 55 центов, или на 0,8%, до 70,84 доллара.
"Цены на нефть остаются высокими, поскольку трейдеры энергоресурсов просто не могут избавиться от беспокойства по поводу глобального спроса. Не имеет значения, насколько оптимистично все настроены на вторую половину года в Китае, текущая ситуация весьма разочаровывает", – прокомментировал аналитик OANDA.
Также на рынок продолжают давить переговоры о повышении долга США. Министерство финансов США подсчитало, что Соединенные Штаты объявят дефолт уже 1 июня, если Конгресс не поднимет лимит.
- На минувшей неделе цены на нефть начали расти.
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