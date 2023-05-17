Об этом пишет Reuters .

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 49 центов, или на 0,7%, до 74,42 доллара за баррель. Цена американской нефти West Texas Intermediate упала на 55 центов, или на 0,8%, до 70,84 доллара.

"Цены на нефть остаются высокими, поскольку трейдеры энергоресурсов просто не могут избавиться от беспокойства по поводу глобального спроса. Не имеет значения, насколько оптимистично все настроены на вторую половину года в Китае, текущая ситуация весьма разочаровывает", – прокомментировал аналитик OANDA.

Также на рынок продолжают давить переговоры о повышении долга США. Министерство финансов США подсчитало, что Соединенные Штаты объявят дефолт уже 1 июня, если Конгресс не поднимет лимит.