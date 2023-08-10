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Мировые цены на нефть Brent впервые с января достигли отметки в $87,51 за баррель

10 августа, 2023 четверг
11:06
Экономика

В 8:20 по киевскому времени октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures достигли $87,51 за баррель. Это – максимум с января этого года

Сентябрьские фьючерсы на WTI в настоящее время дешевели на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) на $0,02 (0,02%), до $84,38 за баррель.

За предыдущую сессию контракт подорожал на $1,48 (1,8%), до $84,4 за баррель, что является самым высоким с ноября прошлого года.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 5,85 млн баррелей, запасы бензина снизились на 2,66 млн баррелей, дистиллятов – уменьшились на 1,71 млн баррелей, сообщило минэнерго страны.

Эксперты ожидают дальнейшего роста цен на нефть.

"Нефтяной рынок продолжит идти вверх, пока нет серьезных опасений по поводу перспектив спроса", – сказал аналитик City Index Фавад Разакзада.

"Цена на WTI может подняться до $85 за баррель", – добавил он.

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