Мировые цены на нефть Brent впервые с января достигли отметки в $87,51 за баррель
В 8:20 по киевскому времени октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures достигли $87,51 за баррель. Это – максимум с января этого года
Сентябрьские фьючерсы на WTI в настоящее время дешевели на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) на $0,02 (0,02%), до $84,38 за баррель.
За предыдущую сессию контракт подорожал на $1,48 (1,8%), до $84,4 за баррель, что является самым высоким с ноября прошлого года.
Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 5,85 млн баррелей, запасы бензина снизились на 2,66 млн баррелей, дистиллятов – уменьшились на 1,71 млн баррелей, сообщило минэнерго страны.
Эксперты ожидают дальнейшего роста цен на нефть.
"Нефтяной рынок продолжит идти вверх, пока нет серьезных опасений по поводу перспектив спроса", – сказал аналитик City Index Фавад Разакзада.
"Цена на WTI может подняться до $85 за баррель", – добавил он.
- 4 августа Саудовская Аравия объявила о решении продлить добровольное сокращение добычи нефти на 1 миллион баррелей в сутки до сентября.
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