Мировые лидеры откажутся от общего фото на G20 из-за присутствия Лаврова, - The Guardian
Участники встречи на G20 не будут участвовать в официальном "семейном фото" во время встречи на саммите. Мировые лидеры отказываются позировать для фото из-за присутствия России
Об этом сообщили в The Guardian.
"Мировые лидеры традиционно стоят вместе для фотографирования в начале саммитов, являющихся источником интересной динамики, когда лидеры общаются и поздравляют друг друга на публике. Однако на саммите в Индонезии, который начнется в следующий вторник, фотографий не будет", - пишет издание.
Отмечается, что мировые лидеры не примут участие в официальном совместном фото во время встречи на саммите G20 на Бали на следующей неделе из-за присутствия главы МИД РФ Сергея Лаврова.
Известно, что традиционная фотосессия всех участников на саммите G20 в рамках встречи министров иностранных дел стран-участниц тоже не состоялась из-за отказа некоторых министров иностранных дел фотографироваться совместно с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
- 8 ноября президент Индонезии Джоко Видодо сообщил, что Путин также примет участие в саммите дистанционно. В тот же день представитель президента Украины Сергей Никифоров проинформировал, что президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите лидеров G20 в онлайн-формате.
- Спикер российского диктатора Дмитрий Песков заявил , что Путин не будет выступать на G20, даже онлайн.
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