Об этом сообщили в The Guardian.

"Мировые лидеры традиционно стоят вместе для фотографирования в начале саммитов, являющихся источником интересной динамики, когда лидеры общаются и поздравляют друг друга на публике. Однако на саммите в Индонезии, который начнется в следующий вторник, фотографий не будет", - пишет издание.

Отмечается, что мировые лидеры не примут участие в официальном совместном фото во время встречи на саммите G20 на Бали на следующей неделе из-за присутствия главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Известно, что традиционная фотосессия всех участников на саммите G20 в рамках встречи министров иностранных дел стран-участниц тоже не состоялась из-за отказа некоторых министров иностранных дел фотографироваться совместно с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

8 ноября президент Индонезии Джоко Видодо сообщил, что Путин также примет участие в саммите дистанционно. В тот же день представитель президента Украины Сергей Никифоров проинформировал, что президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите лидеров G20 в онлайн-формате.

Спикер российского диктатора Дмитрий Песков заявил , что Путин не будет выступать на G20, даже онлайн.