Об этом сообщило Государственное бюро расследований на своем сайте.

Как установило ГБР, россияне пользовались криптовалютными биржами для обхода санкций, применяемых против РФ международным сообществом.

”ГБР обнаружило, что отдельные представители криптоиндустрии разрешали пользователям из Российской Федерации и республики Беларусь совершать анонимные трансграничные валютообменные и криптовалютные операции вопреки требованиям FATF, в обход санкций”, – говорится в сообщении.

Обход санкций и финансирование подрывной деятельности против Украины проходит все в том числе и через определенные украинские вебсайты, указало Бюро, но не уточнило, о каких именно ресурсах идет речь.

После обращения Украины в мировые криптобиржи с просьбой повлиять на ситуацию аккаунты, с которых россияне обходили санкции, заблокировали, отметило ГБР.

Напомним, криптобиржа Binance закрыла переводы и вывод денег в иностранные банки для россиян.

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