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Мировые инвесторы получают выгоду от экономических проблем в Китае, - Bloomberg

16 августа, 2023 среда
09:17
Экономика китай

Падение цен в Китае, вероятно, приведет к снижению издержек во всем мире ввиду статуса второй по величине экономики мира, отмечают EdenTree Investment Management и Gama Asset Management SA

Об этом информирует Bloomberg .

Сообщается, что ослабление инфляции позволит центральным банкам воздержаться от дальнейшего повышения процентных ставок и возможно перейти к смягчению, чтобы поддержать замедление роста.

"Слабый Китай может привести к пику усиления денежно-кредитной политики. Это также снизит спрос на сырьевые товары, что уменьшит инфляционное давление и может позволить западной экономике работать активнее", - подчеркнул Кристофер Хайорнс, портфельный менеджер EdenTree Investment.

Фото: Скрин

Одним из положительных моментов погружения Китая в дефляцию может являться перспектива замедления глобального ценового давления, ведь экономика пытается восстановить свои позиции.

Эксперты предполагают, что инфляция останется сдержанной, потому что спад на рынке недвижимости и проблемы в теневой банковской сфере Китая ограничивают расходы и инвестиции потребителей и компаний.

"Позитивный аспект состоит в том, что небольшая дефляция и медленный рост в Китае еще быстрее ослабят инфляцию в другом мире", - сказал Раджив Де Мелло, управляющий глобальным макроэкономическим портфелем в Gama Asset Management. Он добавил, что это также приведет к замедлению Азии и Европы.

Безусловно, влияние китайской дефляции на крупнейшего в мире потребителя, США и других торговых партнеров может оказаться незначительным и мимолетным.

"Слабость китайской экономики и очевидная дефляция являются явным сдерживающим фактором глобальной инфляции", - считает директор по инвестициям Dalma Capital Management Гэри Дуган.

Экономическая ситуация в Китае

Китайский потребительский сектор упал в дефляцию, заводские цены продолжают снижаться. По данным Reuters, в настоящее время КНР может вступить в эпоху гораздо более медленного экономического роста со стагнацией потребительских цен и заработной платы. Это контрастирует с инфляцией в других странах.

  • 10 августа президент США Джо Байден подписал указ об ограничении инвестиций Соединенных Штатов в технологические компании из Китая.
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