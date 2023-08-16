Мировые инвесторы получают выгоду от экономических проблем в Китае, - Bloomberg
Падение цен в Китае, вероятно, приведет к снижению издержек во всем мире ввиду статуса второй по величине экономики мира, отмечают EdenTree Investment Management и Gama Asset Management SA
Об этом информирует Bloomberg .
Сообщается, что ослабление инфляции позволит центральным банкам воздержаться от дальнейшего повышения процентных ставок и возможно перейти к смягчению, чтобы поддержать замедление роста.
"Слабый Китай может привести к пику усиления денежно-кредитной политики. Это также снизит спрос на сырьевые товары, что уменьшит инфляционное давление и может позволить западной экономике работать активнее", - подчеркнул Кристофер Хайорнс, портфельный менеджер EdenTree Investment.
Фото: Скрин
Одним из положительных моментов погружения Китая в дефляцию может являться перспектива замедления глобального ценового давления, ведь экономика пытается восстановить свои позиции.
Эксперты предполагают, что инфляция останется сдержанной, потому что спад на рынке недвижимости и проблемы в теневой банковской сфере Китая ограничивают расходы и инвестиции потребителей и компаний.
"Позитивный аспект состоит в том, что небольшая дефляция и медленный рост в Китае еще быстрее ослабят инфляцию в другом мире", - сказал Раджив Де Мелло, управляющий глобальным макроэкономическим портфелем в Gama Asset Management. Он добавил, что это также приведет к замедлению Азии и Европы.
Безусловно, влияние китайской дефляции на крупнейшего в мире потребителя, США и других торговых партнеров может оказаться незначительным и мимолетным.
"Слабость китайской экономики и очевидная дефляция являются явным сдерживающим фактором глобальной инфляции", - считает директор по инвестициям Dalma Capital Management Гэри Дуган.
Экономическая ситуация в Китае
Китайский потребительский сектор упал в дефляцию, заводские цены продолжают снижаться. По данным Reuters, в настоящее время КНР может вступить в эпоху гораздо более медленного экономического роста со стагнацией потребительских цен и заработной платы. Это контрастирует с инфляцией в других странах.
- 10 августа президент США Джо Байден подписал указ об ограничении инвестиций Соединенных Штатов в технологические компании из Китая.
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