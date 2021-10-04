Мировые авиакомпании обязались достичь нулевых выбросов CO2 к 2050 году

Об этом говорится в решении IATA, объединяющей 290 авиакомпаний, передает Reuters .



По данным издания, обязательство поддержали несмотря на сопротивление китайских авиаперевозчиков. Решение связано с давлением со стороны регуляторов и экологов из-за ожидаемого влияния от перевозок миллиардов дополнительных пассажиров в течение ближайших десятилетий.



Такой шаг ускоряет 12-летнее обещание до 2050 года сократить выбросы вдвое с уровня 2005 года и предусматривает попытку предотвратить выбросы дополнительных 300 млн тонн CO2 путем использования авиационного топлива на биологической основе или гибридно-электрических технологий.



Решение вызвало ряд жалоб китайских авиаперевозчиков, что отражает политические разногласия с Западом по окружающей среде перед более широкими переговорами по климату в Глазго, предстоящими в конце текущего месяца и в следующем.



В частности China Eastern заявила, что авиакомпании должны признать проблемы развивающихся стран.



Генеральный директор IATA Вилли Уолш признал, что новое обязательство станет "дополнительным вызовом в очень трудное время", но призвал к единству.



"Для авиации нулевой результат - это смелое, дерзкое обязательство. Но это также необходимость", - сказал Уолш руководителям авиалиний.



IATA прогнозирует сокращение убытков в отрасли в 2022 году до $11,6 млрд после убытков в $51,8 млрд в 2021 году.



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