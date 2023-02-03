Мировой рекорд: за час литовцы собрали миллион евро на радары для ВСУ
За три дня литовцы собрали €5 млн на помощь ВСУ: на собранные средства планируют закупить радары для украинских защитников
Об этом в твиттере сообщил координатор сбора Андрюс Тапинас.
За час волонтеры в Литве собрали миллион евро на радары для военных ВСУ, литовская IT-компания удвоит собранную сумму.
Как отмечается на платформе сбора radarom.Irt, на 10:00 3 января всего литовцы собрали на радары для украинских военных €5 млн.
- Напомним, литовец Андрюс Тапинас известен тем, что 25 мая начал собирать деньги, чтобы приобрести для украинской армии "Байрактар".
- 28 мая состоялся финальный эфир по сбору денег, удалось привлечь более 5 млн евро. Позже Турция передала "Байрактар" Литве бесплатно.
- Также Андрюс Тапинас координировал сбор, в рамках которого литовцы собрали около $750 тыс. для создания флота морских беспилотников.
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