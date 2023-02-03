Об этом в твиттере сообщил координатор сбора Андрюс Тапинас.

За час волонтеры в Литве собрали миллион евро на радары для военных ВСУ, литовская IT-компания удвоит собранную сумму.

Как отмечается на платформе сбора radarom.Irt, на 10:00 3 января всего литовцы собрали на радары для украинских военных €5 млн.