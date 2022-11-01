Мировой прецедент. В Британии подали иск против Пригожина и ППК "Вагнера" за терроризм в Украине
Британцы во вторник объявила о подаче иска против приближенного к Путину российского олигарха Пригожина и созданного им ППК "Вагнера" из-за участия в боевых действиях в Украине
Об этом говорится в заявлении юридической фирмы McCue Jury&Partners, информирует "Европейская правда".
Иск, поданный в Высокий суд Лондона, основывается на незаконном сговоре между Пригожиным, ПИК "Вагнера" и военной машиной Путина с целью терроризирования украинского народа с использованием незаконных средств.
"По нашим данным, это первый случай в истории, когда против частной военной компании был подан иск за использование терроризма и сговор с финансирующим его государством-изгоем с целью ведения незаконной войны", - утверждают британские юристы.
Они отмечают, что использование ПИК "Вагнера" терроризма для достижения целей Путина в Украине подтверждается их военными преступлениями, в частности использованием пыток, убийств и изнасилований как средства ведения войны для терроризирования гражданского населения с целью принудить его к повиновению.
В иске McCue Jury & Partners сначала будет фигурировать "небольшая группа истцов" граждан Украины, пострадавших от действий ППК "Вагнера", а он будет финансироваться за счет краудфандинга. Если удастся собрать достаточную сумму средств, сумма возмещений, о которых пойдет речь, может достичь миллиардов фунтов стерлингов.
"Этот иск имеет потенциал сорвать работу Пригожина, ППК "Вагнера" и военной машины Путина и обеспечить крайне необходимую компенсацию в виде репараций тем, кто так сильно пострадал. Не может быть устойчивого мира без правосудия", – отмечают McCue Jury & Partners.
Британская юрфирма ожидает, что аналогичные процессы против Пригожина и ППК "Вагнера" могут начаться и в других странах.
Иск был анонсирован во вторник в Палате общин, где выступил старший партнер McCue Jury & Partners Джейсон Маккью.
- Напомним, ППК "Вагнера" появилась в 2014 году и активно действовала в ряде стран, где у России есть важные интересы России – в частности Сирии, Ливии, Центральноафриканской Республике и Украине. Там они, среди прочего, совершали военные преступления и преступления против человечности. После полномасштабного вторжения РФ в Украину "вагнеровцы" участвовали в расправах над мирными жителями. В ПИК сейчас вербуют заключенных из российских тюрем. Пригожин долгое время отрицал связь с ППК "Вагнера", и недавно подтвердил существование этой группы и признал ее основателем. Находящийся под западными санкциями олигарх считается приближенным к Путину сторонником агрессивной войны против Украины.
- Группа юристов объединена McCue Jury & Partners анонсировала иски против российских олигархов и причастных к преступлениям в Украине лиц еще в августе. Тогда они планировали привлечь средства на судебные издержки и отобрать у военных преступников 1 трлн долларов.
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