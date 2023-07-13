Об этом пишет Science Alert .

Позеленение океана было особенно заметно вокруг экватора, сообщается в исследовании.

"Крошечные микробы, включая растительные водоросли, используют зеленый хлорофилл для фотосинтеза. Поэтому чем больше их численность, тем зеленее становится их среда обитания", - говорится в публикации.

Ученые предполагают, что всплеск концентрации фитопланктона будет иметь многочисленные побочные эффекты для океанских экосистем.

"Мы уже наблюдаем серьезные краткосрочные последствия увеличения фитопланктона, вызванного жарой. Их внезапный бум популяции лишает окружающей среды кислорода, создавая гипоксические мертвые зоны, из которых не все животные могут убежать. Но есть и долгосрочные последствия, которые нам еще предстоит понять" ученые.

Утверждается, что для выявления изменений в экосистемах океана понадобятся три десятилетия наблюдений.