Мировой нефтесервисный гигант SLB полностью прекращает поставки в РФ
Крупнейшая в мире компания по обслуживанию нефтяных месторождений SLB заявила об остановке поставок товаров и услуг в РФ
Об этом говорится в пресс-релизе SLB.
Снабжение прекращаются со всех объектов компании по всему миру, "в ответ на длительное расширение международных санкций". До этого SLB прекратила поставки из США, Великобритании, Европейского союза и Канады.
"SLB очень серьезно относится к своей ответственности за соблюдение законов об экспортном контроле и экономических санкциях, и компания поддерживает позицию международного сообщества, осуждая и призывая к прекращению войны в Украине", - говорится в заявлении.
В марте 2022 года, после начала полномасштабного вторжения, компания заявляла о сворачивании своих операций в РФ.
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