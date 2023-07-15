Мировой нефтесервисный гигант SLB полностью прекращает поставки в РФ

Об этом говорится в пресс-релизе SLB.

Снабжение прекращаются со всех объектов компании по всему миру, "в ответ на длительное расширение международных санкций". До этого SLB прекратила поставки из США, Великобритании, Европейского союза и Канады.

"SLB очень серьезно относится к своей ответственности за соблюдение законов об экспортном контроле и экономических санкциях, и компания поддерживает позицию международного сообщества, осуждая и призывая к прекращению войны в Украине", - говорится в заявлении.

В марте 2022 года, после начала полномасштабного вторжения, компания заявляла о сворачивании своих операций в РФ.