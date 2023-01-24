Мировой исполнитель кантри Брэд Пэйсли стал послом UNITED24

Об этом информирует президент Украины Владимир Зеленский.

Брэд Пейсли поддержал направление "Восстановление Украины" и стал послом платформы UNITED24.

"Я не одинок в своем желании помочь Украине. Но, как и многие люди в Америке, до сих пор я не знал наверняка, как протянуть руку помощи из США. Мне очень повезло присоединиться к платформе, которая позволит это сделать. Как американец я вижу, какие мы похожи, сколько у нас общих ценностей с отважными украинцами, и я сосредоточу усилия на том, чтобы помочь украинским семьям восстановить свои дома и вернуться домой", – сказал американский исполнитель.

Певец поддерживал нашу страну с начала полномасштабного вторжения РФ. Также принял участие в благотворительном телемарафоне Ukraine: Answering the Call, который транслировали в прайм-тайм три американских канала.

У Президента Украины Владимира Зеленского был видеозвонок с кантри-музыкантом.

"Спасибо, что вы решили присоединиться именно к направлению "Восстановление". Жизнь многих людей была разрушена. Сейчас мы должны привлекать как можно больше знаменитостей, которые будут привлекать внимание к необходимости восстановления пострадавших от войны домов украинцев", - подчеркнул Зеленский.

Среди послов UNITED24 спортсмены Андрей Шевченко, Элина Свитолина и Александр Усик, креативный директор Balenciaga Демна, американские актеры Лиев Шрайбер и Марк Хэмилл, группа Imagine Dragons, певица и актриса Барбра Стрейзанд, астронавт Скотт Келли и историк Тимо.

За восемь месяцев работы на платформе собрали более 270 миллионов долларов от граждан из 110 стран.

Справка. Брэд Дуглас Пэйсли – американский кантри-певец и автор песен. Свой дебютный альбом Who Needs Pictures выпустил в 1999 году. С тех пор вышло 10 студийных альбомов и рождественские сборники, все под лейблом Arista Nashville. Пейсли выпустил более 40-ти синглов.

По всему миру было продано более 11 млн копий его альбомов.

Пейсли выиграл три Grammy, 14 Academy of Country Music Awards, 14 Country Music Association Awards и две American Music Awards.

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