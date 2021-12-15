Мировой банк рассмотрит выделение Украине 300 млн евро на энергоэффективность, - Минэкономики

Об этом после встречи с региональным директором Всемирного банка Арупом Банерджи сообщила в Facebook вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко.



"На встрече с региональным директором Всемирного банка Арупом Банерджи обсудила ключевые вопросы углубления партнерства. Хорошая новость - уже 17 декабря Совет директоров Всемирного банка будет рассматривать предоставление Украине 300 млн евро в рамках второго транша по проекту "Второй заем на политику развития в сфере экономического восстановления". Эти средства будут направлены, прежде всего, на финансирование президентского проекта "Энергетическая независимость", - написала Свириденко.



Министр экономики также сообщила о совместной подготовке стратегии сотрудничества на 2022-2026 годы.



"Совместно готовим системный документ о направлениях сотрудничества. Речь идет о Стратегии партнерства на 2022-2026 годы. В фокусе - экономическое развитие Украины, макрофинансовая устойчивость, внедрение электронного управления и цифровизации, расширение экспортных рынков и ссылки конкурентоспособности украинских "зеленых" технологий. Также ожидаем реализацию Всемирным банком инвестиционных проектов в отраслях машиностроения, энергетики, информационных технологий, сельского хозяйства и строительства", – рассказала Свириденко.



Также глава Минэкономики отметила важность поддержки украинского экспорта и улучшения бизнес-климата.



"Важным направлением сотрудничества остается увеличение конкурентоспособности внешней торговли. Минэкономики работает над тем, чтобы законодательно усилить и повысить эффективность Экспортно-кредитного агентства (ЭКА). Деятельность учреждения должна способствовать увеличению присутствия украинских экспортеров на внешних рынках. Еще один приоритет – расширение государственно-частного партнера" и общее улучшение бизнес-климата. Сотрудничество с Всемирным банком для нас важно не только благодаря финансовому сопровождению важных проектов, но и как экспертная помощь по внедрению реформ", - отметила Свириденко.

Напомним, ранее Всемирный банк выделил Украине $150 млн на борьбу с коронавирусом.