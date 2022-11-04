Мировая цена нефти выросла из-за падения доллара

Об этом пишет Reuters.

"Фьючерсы на нефть Brent поднялись на 65 центов, 0,7%, до $95,32 за баррель в 01:55 GMT. Контракт был на пути к завершению недели падением всего на 0,5%", - говорится в сообщении.

Что касается фьючерсов на американскую нефть West Texas Intermediate, то они поднялись на 66 центов или 0,8% до 88,83 доллара за баррель, что является еженедельным приростом контракта на 1%.

"Оба контракта упали в начале торгов, поскольку доллар повысился, а затем вернулся, когда индекс доллара снизился на 0,3% до 112,67. Более слабый доллар повышает спрос на нефть, поскольку это делает товар дешевле для тех, кто держит другие валюты" , – разъясняют в ведомстве.

Аналитики считают, что несмотря на то, что рынок давит на беспокойство спросом, ожидается ограниченное предложение, которое снизит цены на нефть, ведь европейское эмбарго на российскую нефть начнет действие уже завтра, 5 декабря, а запасы нефти в США сократятся.

26 мая сообщалось, что цена нефти Brent прыгнула до самого высокого уровня с конца марта – на 2,8% до $117,25 за баррель.

Напомним, лидеры G7 договорились о принципе ограничения цен на июньском саммите, но с тех пор продолжались переговоры по деталям внедрения такой схемы. В октябре ограничение цен на нефть было закреплено и в пакете санкций Европейского Союза. Ограничения будут касаться российских нефти и поставляемых морским транспортом нефтепродуктов. Если нефть будут закупаться по более высокой цене, чем установлено, обслуживание ее морской перевозки будет запрещено. Такой шаг призван лишить Россию сверхдоходов по причине продажи нефти. В то же время, непонятно, введут ли предельную цену на нее такие крупные покупатели, как Китай и Индия.

США считают, что Западу следует попытаться установить предельную цену на российскую нефть на отметке около 60 долларов за баррель.

Ранее в России заявляли, что не будут поставлять нефть и нефтепродукты странам, которые поддержат идею о пределе цен на них.

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