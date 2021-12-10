Мировая премьера драмы "Клондайк" состоится в основной конкурсной программе "Санденса"

Драма режиссера Марины Эр Горбач, созданной при поддержке Госкино Украины, станет первой в истории украинской игровой лентой в международной конкурсной программе World Cinema Dramatic Competition главного фестиваля независимого кино в США.

Фильм рассказывает о местной семье, оказавшейся в эпицентре событий авиакатастрофы рейса MH17 Malaysia Airlines 17 июля 2014 года в селе Грабово Донецкой области. Ирка и Толик ожидают рождения первого ребенка; война жестоко врывается в их жизнь вместе с обломками сбитого боинга. Женщина отказывается эвакуироваться, даже когда деревню захватывают вооруженные группировки.

Главные роли в фильме исполнили Оксана Черкашина ("Плохие дороги"), Сергей Шадрин ("Черный ворон") и Олег Щербина ("Черкассы").

"Для меня эта картина – "ракета" против страха военной агрессии со стороны России прежде всего для самой себя. "Клондайк" появился на пересечении бессилия остановить войну и глубокое уважение и благодарность тем, кто отстаивает Украину. И еще это мечта о мир в Украине", – объясняет замысел фильма Марина.

"Сценарий и режиссерская работа Марины Эр Горбач – это значимая и эмпатийная ода человеческой стойкости. "Клондайк" эмоционально и глубоко определяет неопределенность жизни семьи в зоне боевых действий. Камера рассказывает об ущербе, причиненном их жилищу, с пронзительным признанием того, были навсегда изменены", – комментируют отбор фильма в фестивальную программу кураторы "Санденса".

Клондайк – новый фильм режиссера Марины Эр Горбач, созданный в копродукции с Турцией. В мае 2021 года лента стала одним из двух проектов, которые поддержало Министерство культуры и туризма Республики Турция в категории международной копродукции. В Украине проект фильма стал одним из победителей одиннадцатого конкурсного отбора Госкино и получил государственное финансирование в размере 20 миллионов 768 тысяч гривен.

Марина Эр Горбач – украинский продюсер, сценарист, режиссер и член европейской киноакадемии. Выпускница Киевского Национального университета театра, кино и телевидения им. И. Карпенко-Карого мастерской М. И. Мерзликина, а также Школы режиссерского мастерства Анджея Вайды.

"Клондайк" – четвертая полнометражная работа Марины ("Омар и мы", "Люби меня", "Горчание черных псов"), она также является автором сценария. Ранее ее фильм "Люби меня" стал первым фильмом, созданным в совместном производстве Украины и Турции.

Оператором и сопродюсером "Клондайка" выступил Святослав Булаковский, основатель украинской кинокомпании Kedr Film. Ко-продюсер фильма – Мехмет Багадир Эр и его продюсерская компания Protim VP

В 2020 году кинопроект "Клондайка" победил на международном конкурсе сценариев 12 Puntо медиахолдинга TRT, гарантировавшего телевизионную трансляцию фильма в эфире крупнейшего турецкого вещателя. Также фильм получил приз индустриальной секции Antalya Film Forum. В ноябре "Клондайк" был представлен в секции Work in Progress cocoWIP 2021 кинофестиваля в Котбусе (Германия).

Ежегодный кинофестиваль Санденс начнется в Парк-Сити, США 20 января 2022 года и пройдет в гибридном формате. 9 декабря была объявлена часть фестивальной программы: в секцию World Cinema Dramatic Competition вместе с "Клондайком" вошли еще 9 фильмов со всего мира.

Украинский прокат фильма запланирован на 2022 год.