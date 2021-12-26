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Мировая экономика в 2022 году впервые преодолеет отметку в $100 трлн

26 декабря, 2021 воскресенье
20:54
Экономика

В 2022 году объем мировой экономики впервые преодолеет отметку в $100 трлн

Об этом сообщает Bloomberg.

По прогнозам британского Centre for Economics and Business Research (CEBR), мировая экономика в 2022 году впервые преодолеет отметку в $100 трлн. Этот показатель будет достигнут на два года раньше прогнозируемого ранее.

Китаю же, наоборот, понадобится на два года больше, чем ожидалось, чтобы обогнать США по объему ВВП. Произойти это, как считают аналитики, должно в 2030 году. При этом темп роста китайской экономики будет постепенно замедляться: к 2025 году объем ВВП страны будет расти в среднем на 5,7% в год, в период 2025 – 2030 годов – в среднем на 4,7% ежегодно, а в последующие пять лет после этого – всего на 3,8%.

Поступательное движение вверх продолжит экономика Индии: уже в следующем году она должна обойти Францию, а в 2023 году – и Великобританию, заняв шестую строчку мирового рейтинга.

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Китай
Индия
США
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