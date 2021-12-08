Мировая экономика сможет восстановиться от последствий пандемии COVID-19 в 2022 году, - JP Morgan
Американский финансовый холдинг JP Morgan прогнозирует, что в 2022 году пандемия COVID-19 будет преодолена, и мировая экономика сможет восстановиться
Об этом сообщает Reuters .
"По нашему мнению, 2022 год станет годом полного глобального восстановления, годом завершения пандемии и возвращения к нормальным экономическим и рыночным условиям, которые мы имели до вспышки COVID-19", - сказал главный стратег мировых рынков JP Morgan Марко Коланович.
В компании прогнозируют, что изобретение новых вакцин и терапевтических средств приведет к мощному циклическому обновлению экономики и увеличению мирового спроса со стороны потребителей.
Коланович отметил, что JP Morgan ожидает роста индекса S&P 500 на 8% (фондовый индекс 500 акций компаний США, имеющих наибольшую стоимость на свои акции, – ред.).
Кроме того, есть прогноз, что к концу 2022 года акции развивающихся стран вырастут на 18%, а ключевой показатель для мировой кредитной системы - доходность казначейских облигаций США - возрастет на 2,25%.
JP Morgan Chase – крупнейший по размерам активов американский банковский холдинг. Принадлежит к "Большой Четверке" крупнейших банков США. Ведет деятельность в сфере инвестиций, финансовых услуг, управления частными капиталами.
- Напомним, в ноябре 2021 года JP Morgan ухудшил прогноз роста ВВП Украины на 2021 год до 2,3%.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.13
Покупка 27.13Продажа 27.37
-
EUR
Покупка 30.51Продажа 30.93
- Актуальное
- Важное