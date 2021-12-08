Мировая экономика сможет восстановиться от последствий пандемии COVID-19 в 2022 году, - JP Morgan

Об этом сообщает Reuters .

"По нашему мнению, 2022 год станет годом полного глобального восстановления, годом завершения пандемии и возвращения к нормальным экономическим и рыночным условиям, которые мы имели до вспышки COVID-19", - сказал главный стратег мировых рынков JP Morgan Марко Коланович.

В компании прогнозируют, что изобретение новых вакцин и терапевтических средств приведет к мощному циклическому обновлению экономики и увеличению мирового спроса со стороны потребителей.

Коланович отметил, что JP Morgan ожидает роста индекса S&P 500 на 8% (фондовый индекс 500 акций компаний США, имеющих наибольшую стоимость на свои акции, – ред.).

Кроме того, есть прогноз, что к концу 2022 года акции развивающихся стран вырастут на 18%, а ключевой показатель для мировой кредитной системы - доходность казначейских облигаций США - возрастет на 2,25%.



JP Morgan Chase – крупнейший по размерам активов американский банковский холдинг. Принадлежит к "Большой Четверке" крупнейших банков США. Ведет деятельность в сфере инвестиций, финансовых услуг, управления частными капиталами.

Напомним, в ноябре 2021 года JP Morgan ухудшил прогноз роста ВВП Украины на 2021 год до 2,3%.

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