Экономическая ситуация

Согласно обновленному прогнозу OECD (Организация экономического сотрудничества и развития. – Ред.) мировая экономика избежит рецессии в 2023 г., хотя темпы ее роста замедлятся с 3.1% до 2.2%. Война России против Украины названа ключевым фактором замедления экономической активности и ростом цен на энергоносители в Европе. Оценка количественного влияния войны на экономику ЕС указывает на то, что опосредованное влияние от "затягивания войны" обходится Европе значительно дороже прямой поддержки Украины. К примеру, в октябре 2022 г. МВФ снизил прогноз роста номинального ВВП стран ЕС (с 17.2 трлн долл. США) на 600 млрд дол. США. Даже если 1/3 этого эффекта связана с войной, эта сумма более чем в десять раз превышает расходы стран ЕС на финансовую и военную поддержку Украины. Ситуация в 2023 г. только усугубляется: если суммарная поддержка (военная и финансовая) ЕС вырастет до 30 млрд дол. США, то пересмотр прогноза, составившего -1.3 трлн. США, указывает на то, что опосредованные потери от войны будут больше уже в 13 раз (около 400 млрд долл. США).

В октябре 2022 г. МВФ снизил прогноз роста номинального ВВП стран ЕС (с 17.2 трлн. долл. США) на 600 млрд дол. США

Поэтому в условиях очень высокого уровня неопределенности проактивная государственная политика продолжает играть ключевую роль в поддержании экономической активности. Государственные программы льготного кредитования остаются драйверами кредитования. Программа по релокации предприятий позволила сохранить более 35 тысяч рабочих мест и создать 7 тысяч новых рабочих мест, а отсрочка введения новых экологических нормативов для металлургии призвана поддержать отрасль, которая испытала существенное негативное влияние из-за начала полномасштабной войны Россией.

Бюджетная сфера

Во время очередного аукциона по размещению государственных ценных бумаг, который состоялся 29.11.2022, Министерство финансов привлекло для финансирования государственного бюджета 3,8 млрд. гривен на сроки от 4 месяцев до 2-х лет по ставкам от 14% до 19,25% годовых, а также 454 млн евро (2,5-3% годовых). Наибольший объем средств (3,2 млрд гривен) был привлечен по кратчайшим бумагам с погашением 05.04.2023.

При этом объем выплат правительства по погашениям ОВГЗ продолжает превышать заимствования от продажи соответствующих ценных бумаг на аукционах. Так, за четыре недели ноября сальдо внутренних долговых операций правительства было отрицательным и составило 14,4 млн гривен, а в целом с начала полномасштабной войны по состоянию на 28 ноября 2022 г. Правительство направило на погашение внутренних государственных облигаций 199 млрд грн, 2, 1 млрд дол. США и 168 млн евро, в то время как от размещения новых внутренних долговых инструментов на аукционах привлек 124,9 млрд грн, 1,4 млрд дол. США и 468,4 млн. евро.

Наибольший объем средств (3,2 млрд гривен) был привлечен по кратчайшим бумагам с погашением 05.04.2023

Объем государственных ценных бумаг в обращении за текущую неделю увеличился на 1,9 млрд гривен путем приобретения в собственность Национального банка государственных ценных бумаг на сумму 15 млрд гривен. Это позволило перекрыть сокращение вложений в ОВГЗ со стороны банков (-10,1 млрд гривен за неделю), юридических и физических лиц (-0,7 млрд и -0,3 млрд гривен за неделю соответственно), а также нерезидентов (-2, 1 млрд гривен).

Валютный рынок

Сокращение предложения иностранной валюты на прошлой неделе обусловило отрицательное сальдо сделок на межбанковском рынке по клиентским соглашениям. В результате чистая продажа иностранной валюты Национальным банком для сбалансирования ситуации на рынке увеличилась более чем вдвое по сравнению с позапрошлой неделей (со 182 млн до 408,5 млн долларов США).

Поддержку платежному балансу Украины продолжает обеспечивать поступление международной финансовой помощи. Так, Министерством финансов было подписано Соглашение с Всемирным банком о предоставлении Украине гранта в размере 4,5 млрд. дол. США. Указанные грантовые средства предоставлены Соединенными Штатами Америки и направлены в Целевой фонд многих доноров как третьего дополнительного финансирования в рамках Проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине" и будут направлены на обеспечение пенсионных выплат и отдельных программ государственной социальной помощи, таких как оплата жилищно-коммунальных услуг, поддержка малообеспеченных семей, детей-инвалидов и инвалидов с детства, ВПЛ, а также на оплату медицинских услуг по программе медицинских гарантий.

Министерством финансов было подписано Соглашение с Всемирным банком о предоставлении Украине гранта в размере 4,5 млрд. дол. США

Кроме того, правительством приняло решение о привлечении четвертого дополнительного финансирования в размере 500 млн дол. США. Кредит будет предоставлен на льготных условиях как гарантия Великобритании в рамках реализации совместного с Международным банком реконструкции и развития и Международной ассоциацией развития проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине". Срок погашения кредита составит 18,5 лет с пятилетним льготным периодом. Процентная ставка – 0,25% годовых (начисляется на неиспользованную часть ссуды).

Финансовый сектор

Как показал Обзор банковского сектора (ноябрь 2022 г.), в III квартале банковский сектор в дальнейшем приспосабливался к работе в кризисных условиях. В свободных и освобожденных весной областях работает практически вся банковская сеть, в уволенных осенью регионах работа отделений стремительно восстанавливается. В банках выросли не только гривневые средства клиентов – физических лиц и предприятий, но впервые с начала полномасштабной войны начали увеличиваться срочные вклады в гривне и иностранной валюте. Это способствовало сохранению высокого уровня ликвидности в целом по системе. Объем чистых активов сектора превысил довоенный уровень, прежде всего, благодаря росту вложений в депозитные сертификаты НБУ и средств в других банках. Однако чистый кредитный портфель в целом сокращался, только в государственных банках объем корпоративных кредитов наращивался при поддержке государственных программ.

Объем чистых активов сектора превысил довоенный уровень, прежде всего, благодаря росту вложений в депозитные сертификаты НБУ и средств в других банках

Объем ликвидности банковского сектора (в форме остатков на корсчетах и депозитных сертификатах НБУ) достиг почти 450 млрд гривен. Основным фактором увеличения банковской ликвидности выступали расходы с Единого казначейского счета Правительства, тогда как чистая продажа Национальным банком иностранной валюты у банков вне банков уменьшала объем свободной ликвидности в банковской системе. Избыток ликвидности в свою очередь определяет низкий спрос банков на кредиты рефинансирования (задолженность платежеспособных банков по тендерным кредитам рефинансирования НБУ за прошлую неделю сократилась на 5,3 млрд гривен) и удержание рыночных ставок на уровне нижнего предела ставок по операциям НБУ (23%).

Высокий уровень ликвидности создает возможности для развития банковского кредитования, которое в условиях военных рисков поддерживается государственной программой "Доступные кредиты 5-7-9%", на условиях которой на прошлой неделе банками было выдано 402 льготных кредита на общую сумму 1,8 млрд грн. Общее количество выданных кредитов с начала широкомасштабных военных действий на территории Украины по программе достигло почти 16 тысяч на общую сумму около 67 млрд гривен. Учитывая приоритетность целей военного времени, львиная доля кредитов была выдана банками в поддержку с/х производства и антивоенные цели.

Специально для Эспрессо.

Об авторе: Богдан Данилишин, профессор Киевского национального экономического университета им. Вадима Гетьмана, экспредседатель Совета НБУ.

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