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Мировая экономика находится в самом худшем состоянии со времен Второй мировой войны, - МВФ

23 мая, 2022 понедельник
14:48
Экономика МВФ

В Международном валютном фонде констатировали, что мировая экономика находится в самом худшем состоянии за последние 80 лет

Об этом говорится в отчете, обнародованном на сайте МВФ .

В фонде считают, что причинами такого состояния стали полномасштабная война России против Украины, пандемия коронавируса и угроза изменения климата из-за глобального потепления. В результате этих факторов во всем мире выросла инфляция, цены на питание и энергоносители.

В МВФ подчеркнули, что кризис прежде всего отразится на наиболее закредитованных странах и компаниях, которым придется строить новые цепочки поставок. Ее негативные последствия также ощутят все без исключения категории населения с самыми богатыми включительно.

По мнению МВФ, для улучшения состояния мировой экономики необходимо ослабить торговые ограничения, решить проблему выплат задолженности, в том числе посредством реструктуризации платежей, модернизировать систему трансграничных переводов и остановить климатические изменения.

  • 25 апреля президент США Джо Байден заявил , что причинами глобального экономического кризиса являются политика российского президента Владимира Путин и пандемия COVID-19.

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МВФ
война с Россией
русская агрессия
финансовый кризис
пандемия
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