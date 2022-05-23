Мировая экономика находится в самом худшем состоянии со времен Второй мировой войны, - МВФ
В Международном валютном фонде констатировали, что мировая экономика находится в самом худшем состоянии за последние 80 лет
Об этом говорится в отчете, обнародованном на сайте МВФ .
В фонде считают, что причинами такого состояния стали полномасштабная война России против Украины, пандемия коронавируса и угроза изменения климата из-за глобального потепления. В результате этих факторов во всем мире выросла инфляция, цены на питание и энергоносители.
В МВФ подчеркнули, что кризис прежде всего отразится на наиболее закредитованных странах и компаниях, которым придется строить новые цепочки поставок. Ее негативные последствия также ощутят все без исключения категории населения с самыми богатыми включительно.
По мнению МВФ, для улучшения состояния мировой экономики необходимо ослабить торговые ограничения, решить проблему выплат задолженности, в том числе посредством реструктуризации платежей, модернизировать систему трансграничных переводов и остановить климатические изменения.
- 25 апреля президент США Джо Байден заявил , что причинами глобального экономического кризиса являются политика российского президента Владимира Путин и пандемия COVID-19.
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