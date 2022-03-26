Миротворцев в Украине могут ввести отдельные страны-члены НАТО, - польский дипломат
Польский дипломат и Чрезвычайный и Полномочный Посол Польши в Украине в 2016-2019 гг. Ян Пекло считает, что для введения миротворческой миссии в Украину могут отдельные страны-члены НАТО
Такое мнение он высказал в эфире "Еспресо.TV"
«Миротворческая миссия – просто инструмент НАТО, чтобы помочь Украине. Чтобы ввести миротворцев в Украину, нужно согласие всех членов Альянса. Пока консенсуса по такому решению в НАТО нет, но это не значит, что его не рассматривают. Россия цинично убивает гражданское население Украины и потому, рано или поздно, решение о миротворческой миссии будет принято.”, - пояснил Ад.
Посол считает, что в Украине не обязательно вводить миротворцев от НАТО. По его мнению, миротворческую миссию могут ввести отдельные страны Альянса или ООН.
“В НАТО нет консенсуса по поводу миротворческой миссии в Украине, но несколько стран изъявили желание самим ввести миротворцев. Что касается обещаний о передаче систем ПВО Украине. Я думаю, что решение уже есть, но нужно найти путь, как поставить такое оружие Украине и сделать это быстро.”, - добавил Ад.
- Напомним, 26 марта премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что все большее число участников НАТО одобрят миротворческую миссию в Украине , но ожидают поддержки от Альянса.
- 23 марта генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не будет отправлять миротворцев в Украину.
- 23 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что введение в Украину миротворческого контингента НАТО приведет к прямому столкновению РФ с Альянсом .
- 22 марта президент Анджей Дуда заявил о намерении предложить НАТО сформировать миротворческий контингент для отправки в Украину.
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