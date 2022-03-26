Миротворцев в Украине могут ввести отдельные страны-члены НАТО, - польский дипломат

Такое мнение он высказал в эфире "Еспресо.TV"



«Миротворческая миссия – просто инструмент НАТО, чтобы помочь Украине. Чтобы ввести миротворцев в Украину, нужно согласие всех членов Альянса. Пока консенсуса по такому решению в НАТО нет, но это не значит, что его не рассматривают. Россия цинично убивает гражданское население Украины и потому, рано или поздно, решение о миротворческой миссии будет принято.”, - пояснил Ад.



Посол считает, что в Украине не обязательно вводить миротворцев от НАТО. По его мнению, миротворческую миссию могут ввести отдельные страны Альянса или ООН.



“В НАТО нет консенсуса по поводу миротворческой миссии в Украине, но несколько стран изъявили желание самим ввести миротворцев. Что касается обещаний о передаче систем ПВО Украине. Я думаю, что решение уже есть, но нужно найти путь, как поставить такое оружие Украине и сделать это быстро.”, - добавил Ад.