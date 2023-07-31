На таких темах акцентируют международные издания на утро 31 июля.

Мирный саммит в Саудовской Аравии

Саудовская Аравия готовится провести мирные переговоры от Украины. По сообщению The Washington Post, в переговорах примет участие советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Россия не участвует в этом саммите. Саммит, как подчеркивают в WP, "цель дать возможность сторонникам Украины и другим странам согласовать позиции относительно того, как положить конец войне, накануне более широкого саммита, который состоится позже в этом году". В мероприятии примут участие делегации из США, Индии, Бразилии и Южной Африки. Издание отмечает, что саммит состоится при поддержке Украины

Как добавляет Reuters, также официальные лица ряда стран готовятся встретиться в Саудовской Аравии для того, чтобы обсудить мирный план Зеленского для Украины, который базируется на выводе всех российских войск с территории страны.

Тем временем Politico публикует материал на тему, поэтому украинцы не видят смысла сейчас вести переговоры с Россией.

"Как говорит исторический опыт страны, если российское государство будет существовать в нынешнем виде, оно не пойдет на искренние переговоры и не подпишет мирное соглашение", – подчеркивает аналитик Шведского института международных отношений Андреас Умланд.

Уроки по истории собственной и истории и современности соседей научили украинцев не доверять словам и действиям России, а также понимать, что нынешнюю войну нелегко закончить путем переговоров. Как отмечает аналитик, имперское влечение российской государственной традиции слишком сильно, чтобы сделать возможным значимое и долговременное соглашение сейчас.

Он напоминает ситуацию в феврале 2022 года, когда многие наблюдатели с запада были ошеломлены утверждением Путина о том, что открытое вторжение Москвы в Украину с ее президентом-евреем было оправдано "антифашистскими" соображениями России. В противоположность этому многие жители Центральной Европы уже были знакомы с российским утверждением о том, что их лидеры, правительства и элиты являются фашистскими.

"Вооруженные такой исторической памятью, поиски значимого перемирия с нынешними московскими правителями выглядят глупо. Путин и его преемники вполне могут вступить в политический диалог и вести внешне серьезные переговоры. Кремль может даже говорить о соглашении о прекращении огня и о мерах" укрепления доверия". Но это будет временным тактическим отступлением, призванным впоследствии снова утвердить доминирование, власть и гегемонию", – говорит Андреас Умланд.

Как итог, аналитик акцентирует внимание на том, что по стратегическим соображениям Киеву не стоит доверять Москве, поскольку она просто воспользуется паузой, чтобы подготовить свою армию, экономику и население к новому грядущему нападению. Поэтому украинцам нужно дождаться явного и сокрушительного поражения России, прежде чем начинать серьезные переговоры с Кремлем.

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Россия снова угрожает применением ядерного оружия

Медведев заявил, что Россия может применить ядерное оружие в случае успехов украинского контрнаступления, пишет CNN и добавляет, что это последняя из ряда ядерных угроз, сделанных во время московского вторжения ключевым союзником президента России Владимира Путина.

Мол, таким образом, они будут защищать российские земли: "Наши враги должны молиться на наших бойцов, чтобы они не допустили, чтобы мир охватил ядерное пламя", - цитирует его CNN. Издание также напоминает о серии предварительных ядерных угроз, которые звучали от Медведева начиная с апреля 2022 года.

Эту тему подхватывает ряд других иностранных изданий, в частности Reuters и Politico. Прежде всего, обращая внимание на продолжительность этих угроз, которые раздаются уже более года и призваны запугивать Украину и ее союзников.

Politico тоже возвращается к прошлым угрозам на фоне последней. "Медведев не стеснялся использовать российский ядерный арсенал для угроз Украине и ее западным сторонникам. Во время неудачного переворота главаря "Вагнера" Евгения Пригожина Медведев заявил, что мятеж может привести к ядерной войне", – подчеркивают в издании.