Китай вступил в украинскую игру.

Уже четыре тысячелетия дипломатия Китая строится на том, чтобы, сказав что-то, не сказать ничего. И Москва, и Киев могут считать, что план за них, и также, что против.

1. План Китая не об Украине, а о китайско-американских отношениях. Это основополагающий элемент для понимания всех дальнейших событий. Украина и Россия только пешки в этой игре.

2. Сейчас Китаю не требуется развал или уничтожение России. Ему нужна ослабленная Россия как младший контролируемый и главное, предполагаемый партнер. И вряд ли что-нибудь изменится в ближайшие годы. Именно с этой позиции следует смотреть на возможность и на этот план, и на поставку оружия Китаем. Как у нас говорят, что Запад дает нам ровно столько, чтобы мы не проиграли, Китай будет занимать аналогичную позицию по отношению к России. Пока же, также надо понимать, ни о каких поставках речь еще не идет.

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Мирный план Китая – за все хорошее и против всего плохого. Уже первый пункт (прекращение огня) не устраивает две стороны: мы требуем вывода русских войск, россияне кричат о выходе на границы аннексированных областей. Все остальные пункты, апеллируют не только и не столько к Москве или Киеву, сколько к топстранам мира. Этот план — не о новых-старых границах Украины, сколько о новой Ялте.

3. Мирный план Китая – за все хорошее и против всего плохого. Уже первый пункт (прекращение огня) не устраивает две стороны: мы требуем вывода русских войск, россияне кричат о выходе на границы аннексированных областей. Все остальные пункты, апеллируют не только и не столько к Москве или Киеву, сколько к топстранам мира. Этот план — не о новых-старых границах Украины, сколько о новой Ялте.

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4. Единственная жесткая красная линия – ядерное оружие и его применение. И тут Путин получил пощечину.

5. Какой должна быть новая Ялта, наверное, в Пекине мало кто понимает. Новая Ялта – это, прежде всего, процесс (мы не дошли даже до Тегерана). В нынешней ситуации Китай готов и к долгой войне и относительной заморозке конфликта. Поэтому те, кто считает, что придет Китай и решит все вопросы, глубоко заблуждаются. Китай только вступил в эту игру.

Напоследок, хочу обратить внимание на еще один аспект. Путин уже проиграл. И он на мировой арене превратил себя и Россию в объект. Это еще не понимают в Кремле, но это уже почти свершившийся факт.

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Об авторе: Вадим Денисенко, политолог.

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