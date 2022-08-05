Мирным жителям Украины угрожают ракеты, оружие и мародерство РФ: посол Великобритании отреагировала на заявление Amnesty International
Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс прокомментировала заявление Amnesty International, сказав, если бы Россия прекратила вторжение в Украину, опасности для мирных жителей не было бы
Об этом она написала в твиттере.
"Единственное, что угрожает украинским мирным жителям, это ракеты, оружие и мародерство российских войск. Точка. Если бы Россия прекратила вторжение в Украину, опасности не было бы", - написала госпожа посол.
- Напомним, неправительственная правозащитная организация "Amnesty International" заявила , что украинские военные подвергают опасности гражданское население, создавая базы и размещая вооружение в школах и больницах. Официальные представители Украины отрицают и называют заявление манипуляцией
- Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал доклад Amnesty International, где Украину обвиняют в "нарушении законов войны" и сказал, что так правовая организация пытается амнистировать государство-террориста
- Эксперт Центра гражданских свобод Владимир Яворский рассказал , что в неправительственной правозащитной организации Amnesty International не понимают, что россияне не воспринимают украинцев как нацию.
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