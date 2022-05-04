Мирные переговоры с Россией нужны, но только на условиях, приемлемых для Украины, - нардеп Гончаренко
Нардеп от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко считает, что приемлемые условия для переговоров с Россией означают возвращение к ситуации на 23 февраля
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо"
"Считаю, что мирные переговоры нужны. Если у нас есть хотя бы один шанс из миллиона не допустить новые Ирпень, Буча, Мариуполь, то нам нужно попытаться. Но эти переговоры должны предусматривать мир только на условиях, приемлемых для Украины. Приемлемые условия означают, что мы возвращаемся к ситуации на 23 февраля. Поэтому никаких присоединений, никакой оккупации Мариуполя, Волновахи или других местностей Донецкой и Луганской области, которые были оккупированы после 24 февраля. Об этом речи нет. Конечно, мы это не будем признавать",- объяснил Гончаренко.
Также нардеп добавил, что в долгосрочной перспективе Путин и Россия полностью проиграли.
"Нет сомнений, что время играет на Украину. В долгосрочной перспективе Путин полностью проиграл, Россия проиграла в тот момент, когда первые ракеты полетели из России в Украину, утром 24 февраля. В краткосрочной перспективе ситуация для Украины очень сложна. Мы воюем и каждый день теряем своих лучших людей. К сожалению, невозможно вернуть человека. Я за то, чтобы мы пытались обрести мир", - отметил нардеп.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в ходе переговоров с Украиной Москва требует отмены санкций и утверждения статуса русского языка
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