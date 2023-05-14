Но здесь следует не грезить, а смотреть на дело реальным взглядом.

Особенность российско-украинской войны в том, что она закончится, а не приостановится, только тогда, когда одна из сторон терпит поражение и признает это поражение со всеми вытекающими последствиями.

Начало "мирных переговоров" - это приостановление войны, а потому выгодно для России и ее союзников сценарий:

1. Украинцы хорошо помнят, как истощает государство и деморализует общество положение, когда нет ни мира, ни полноценной войны. Когда будто и войны не видно, а люди страдают, гибнут и калечат от боевых действий. Это создает общую атмосферу шизофрении. В конце концов Путин решился снова напасть на нас именно потому, что считал, что, живя в таком режиме с 2014 года, мы давно простились с умом.

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Приостановка войны позволит россиянам бороться за ослабление международного давления и изоляции. Они будут работать над восстановлением нормального отношения к себе. Именно поэтому им нужны "мирные переговоры"

2. Приостановка войны позволит россиянам бороться за ослабление международного давления и изоляции. Они будут работать над восстановлением нормального отношения к себе. Именно поэтому им нужны мирные переговоры.

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3. Москва рассчитывает на то, что, запустив переговорный процесс, они создадут основу для разногласий и конфликтов внутри НАТО.

Все это точно произойдет, если купить эту китайско-российскую фальшивку.

Вывод: мирные переговоры бессмысленны без поражения России. Иначе это станет поражением Запада. Третьего не дано.

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Об авторе: Михаил Басараб, политолог.

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