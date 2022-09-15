Мирное соглашение о прекращении войны в Украине еще далеко – Антониу Гутерреш

Об этом он сказал журналистам после разговора с Путиным в среду, сообщает CNN.

"Мы еще далеки от конца войны. Прекращение огня не видно", - сказал он и добавил, "я бы соврал, если бы сказал, что это произойдет".

Они также обсудили вопросы военнопленных. Гутерреш процитировал Путина, который сказал, что РФ не будет препятствовать группе, проводящей миссию по установлению фактов нападения на колонию в прошлом месяце в оккупированном РФ регионе Восточной Украины.

Кроме того, Гутерреш отметил, что также говорил с Путиным о ситуации на Запорожской АЭС.