Мирное соглашение о прекращении войны в Украине еще далеко – Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш считает, что мирное соглашение о прекращении войны в Украине еще далеко.
Об этом он сказал журналистам после разговора с Путиным в среду, сообщает CNN.
"Мы еще далеки от конца войны. Прекращение огня не видно", - сказал он и добавил, "я бы соврал, если бы сказал, что это произойдет".
Они также обсудили вопросы военнопленных. Гутерреш процитировал Путина, который сказал, что РФ не будет препятствовать группе, проводящей миссию по установлению фактов нападения на колонию в прошлом месяце в оккупированном РФ регионе Восточной Украины.
Кроме того, Гутерреш отметил, что также говорил с Путиным о ситуации на Запорожской АЭС.
- Как мы уже писали, Генсек ООН обсудил с Путиным продление "зернового соглашения"
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