Мирное соглашение не приведет к автоматической отмене европейских санкций против РФ, - премьер Нидерландов

Об этом заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, выступая в Мадриде, сообщает NOS.



По его словам, если будет заключено мирное соглашение между Украиной и Россией, согласно которому Киев откажется от территории или суверенитета, это не станет причиной автоматического возобновления связей с Россией.



"Мирное соглашение, заключенное под дулом оружия, не позволит вернуться в нормальную жизнь", - подчеркнул Рютте.



В своей речи в мадридском музее Прадо премьер Нидерландов назвал Путина человеком, "управляемым реваншизмом и ревизионизмом".



Рютте подчеркнул, что нельзя допустить возвращения "реальности репрессий и террора" в Европу XXI века.



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