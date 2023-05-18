Такое заявление было сделано в Ватикане, передает Il Sismografo.

"Президенты Зеленский и Путин отдельно согласились на переговоры со специальными представителями Святейшего Отца для обсуждения и достижения перемирия. Предварительные вопросы очень сложны и пока прогресс выглядит очень ограниченным", - говорится в публикации.

Имена спецпосланников для Украины и РФ очень важны, отмечает издание.

"Стороны также спрашивали данные любых посланников, которые позволили бы им отследить биографический профиль папского представителя(ов). Имена этих особ для Москвы и Киева считаются чрезвычайно важными", - говорится в сообщении.

Имена спецпосланников не окончательны, потому что еще нужно их согласие.

В Ватикане называют визит спецпосланников частью "мирной миссии" Папы Римского, о которой он объявил 1 мая.