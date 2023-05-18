"Мирная миссия" Папы Римского: в Ватикане утверждают, что Москва и Киев согласились принять спецпосланников
Украина и РФ готовы принять спецпосланников Папы Римского. В Москву отправится архиепископ Клаудио Гуджеротти, а в Киев – кардинал Маттео Мария Дзуппи
Такое заявление было сделано в Ватикане, передает Il Sismografo.
"Президенты Зеленский и Путин отдельно согласились на переговоры со специальными представителями Святейшего Отца для обсуждения и достижения перемирия. Предварительные вопросы очень сложны и пока прогресс выглядит очень ограниченным", - говорится в публикации.
Имена спецпосланников для Украины и РФ очень важны, отмечает издание.
"Стороны также спрашивали данные любых посланников, которые позволили бы им отследить биографический профиль папского представителя(ов). Имена этих особ для Москвы и Киева считаются чрезвычайно важными", - говорится в сообщении.
Имена спецпосланников не окончательны, потому что еще нужно их согласие.
В Ватикане называют визит спецпосланников частью "мирной миссии" Папы Римского, о которой он объявил 1 мая.
- 12 апреля Папа Римский Франциск призвал мировых лидеров использовать разум, а не оружие для разрешения разногласий, напомнив о холодной войне 1960-х годов между Вашингтоном и Москвой.
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